Maran | l' eroe social anti-corrotti

“Qui non si usa” : perché Maran non è un eroe ma una persona perbene : Pierfrancesco Maran, assessore all’Urbanistica di MIlano Nelle ultime ore sui social si è (giustamente) alzata un’onda di approvazione e giubilo per la presunta reazione sdegnata di Pierfrancesco Maran, assessore meneghino all’urbanistica, ai tentativi di corruzione dei palazzinari romani. Il fatto è stato lungamente in bilico perché Maran ha commentato solo stamattina su Facebook mentre il sindaco Giuseppe Sala aveva precedentemente ...