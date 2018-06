Maltempo Roma : palestra allagata - passeggeri imprigionati in auto : Un violento temporale si è abbattuto sulla Capitale, prima nell’area nord, con allagamenti in diverse strade intorno via Salaria, via Nomentana e via Flaminia causando dei rallentamenti del traffico. In particolare la forte pioggia ha colpito l’area di via Prenestina e via Casilina. In via Parlatore una palestra si è allagata e fortunatamente non vi era nessuno all’interno: sono intervenuti i vigili del fuoco, la protezione ...

Maltempo Roma : alberi caduti e strade allagate : Maltempo e allagamenti in tutta Roma a seguito del violento temporale che a ora di pranzo ha colpito la città. La perturbazione ha prima interessato in quadrante nord della Capitale, con allagamenti in diverse strade intorno alle arterie di via Salaria, via Nomentana e via Flaminia. In zona Villaggio Olimpico un ramo di un albero è caduto in via Gran Bretagna, mentre su via dell’Acquafredda ci sono fortissimi rallentamenti causa ...

Maltempo - Coldiretti Emilia-Romagna : trebbiatura a rischio : Grandine sulla frutta e sugli ortaggi, bombe d’acqua e vento sui cereali, barbabietole e pomodori. Il Maltempo della prima settimana di giugno, che ha colpito in particolare le province occidentali dell’Emilia Romagna, da Modena a Piacenza, sta mettendo a dura prova le aziende agricole. È quanto afferma Coldiretti Emilia Romagna, sottolineando che solo ieri, giovedì 7 giugno in alcune zone di Modena e Reggio e dell’Appennino piacentino sono ...

Maltempo Roma : alberi caduti sulla carreggiata - code sulla Nomentana : Astral Infomobilità rende noto che si registra traffico rallentato sulla via Nomentana per la presenza di alberi sulla carreggiata nel tratto compreso tra via Palombarese e via Dante da Maiano, in direzione di Roma. L'articolo Maltempo Roma: alberi caduti sulla carreggiata, code sulla Nomentana sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Roma : albero cade sulla linea elettrica tra Tuscolana e Ostiense : “Dalle 16 il traffico ferroviario fra Roma Tuscolana e Roma Ostiense è rallentato per la caduta di un albero sulla linea elettrica di alimentazione dei treni provocata dal Maltempo. I treni interessati sono quelli delle linee FL5 Roma – Grosseto e FL1 Roma – Fiumicino Aeroporto che stanno registrando ritardi fino a 20 minuti e alcune limitazioni di percorso. In corso l’intervento dei Vigili del Fuoco e dei tecnici di ...

Previsioni Meteo - freddo e Maltempo come in pieno inverno : nubifragi su Roma e Napoli - è la primavera “impazzita” [LIVE] : 1/25 ...

Maltempo : domani codice giallo su Roma : Maltempo: Regione Lazio, criticità idrogeologica per temporali da primo mattino domani e per 18 ore. codice giallo su Roma e tutte zone allerta del Lazio. Lo comunica in una nota la Regione Lazio. ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste da ...

'Aborto prima causa femminicidio' - campagna shock; A Roma nuova ondata Maltempo - paura per alberi pericolanti : 'L' Aborto è la prima causa di Femminicidio nel mondo'. E' il messaggio shock apparso questa mattina su alcuni manifesti affissi in diverse zone di Roma da CitizenGO, in vista della Marcia per la Vita di sabato 19 maggio. In una nota il gruppo ...

Maltempo - allagamenti e alberi caduti vicino Roma. Allerta in Piemonte - : Una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Setteville e su via Palombarese. Nubifragio anche ad Avellino, mentre in Piemonte è Allerta gialla col rischio valanghe in aumento

Maltempo - allagamenti e alberi caduti vicino Roma. Allerta in Piemonte : Maltempo, allagamenti e alberi caduti vicino Roma. Allerta in Piemonte Una ventina gli interventi effettuati dai vigili del fuoco a Setteville e su via Palombarese. Nubifragio anche ad Avellino, mentre in Piemonte è Allerta gialla col rischio valanghe in aumento Parole chiave: ...

Maltempo : il presidente delle Acli di Roma salvata da vigili del fuoco : Brutta avventura per Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma racconta di come è stata salvata dai vigili del Fuoco nella sua auto dopo il forte temporale che ha colpito alcune zone di Roma: “E’ successo tutto all’improvviso e in quei momenti ti senti veramente impotente. Se non fossero arrivati i vigili del fuoco, che ringrazio di cuore, non so come sarebbe andata a finire”. “Il fatto che mi indigna – ...

Maltempo Roma : allagamenti e alberi caduti - Vigili del Fuoco al lavoro : I Vigili del Fuoco di Roma stanno intervenendo in via Marco Simone, via Palombarese e via Tiburtina, località Sette Ville, per allagamenti e alberi caduti in seguito a forti piogge. Sono stati almeno una ventina gli interventi effettuati. Alcune persone rimaste bloccate nelle proprie auto a causa del Maltempo sono state soccorse. Sul posto almeno tre squadre con il supporto del nucleo sommozzatori, nucleo Saf e un elicottero. L'articolo Maltempo ...

Maltempo - guasto sulla Roma-Sulmona : stop e ritardo treni : Disagi, oggi pomeriggio, sulla linea ferroviaria Roma – Sulmona, dove la circolazione dei treni è stata sospesa dalle 17.50 per un guasto tecnico provocato dal Maltempo che si è abbattuto sulla zona fra Marcellina, Palombara e la Valle Aniene. Tre convogli sono stati limitati nel percorso, mentre i treni in viaggio hanno registrato ritardi fino a trenta minuti. Attivati bus sostitutivi. Il traffico ferroviario è stato ripristinato, dopo ...

Maltempo - nubifragio vicino Roma : allagamenti e auto bloccate : Strade, negozi e scantinati allagati, automobilisti bloccati nelle auto per l’acqua: sono oltre 40 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco nel comune di Tivoli, alle porte di Roma, colpito da forti piogge nel pomeriggio. I pompieri sono intervenuti per allagamenti in strade, negozi e scantinati, e danni d’acqua in appartamenti. Almeno due i soccorsi per automobili rimaste bloccate, con persone all’interno, a causa ...