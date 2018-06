Maltempo | piogge nel nuorese | traffico ferroviario interrotto

Maltempo - nuova allerta meteo : piogge in arrivo al centrosud : piogge e temporali in arrivo al centrosud . Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse - che ...

Maltempo in Svizzera - violenta tempesta su Losanna : piogge torrenziali e venti di 80 km/h mandano in tilt la città [FOTO e VIDEO] : 1/11 ...

Maltempo in Sicilia : in arrivo piogge e temporali sparsi : Una fase di Maltempo interesserà la Sicilia a partire da giovedì, 14 giugno, e fino a sabato 16 giugno. Si tratta di una perturbazione atlantica.

Maltempo - l'estate può attendere : piogge in arrivo su tutta Italia - : Temporali su molte regioni e temperature in calo. Nell'ultima parte della settimana possibile un graduale miglioramento al Centro-Nord. Al Sud, invece, ci sarà ancora instabilità atmosferica. ...

Maltempo in Francia - forti piogge e allagamenti disastrosi : strade come fiumi e vetture sommerse dall’acqua [FOTO e VIDEO] : 1/23 ...

Maltempo - codice giallo per piogge e temporali : La Sala operativa della Protezione civile ha diramato un codice giallo per rischio idrogeologico emesso dal centro funzionale regionale dalle 16 di giovedì 8 giugno alla mezzanotte di venerdì 9. ...

Maltempo - piogge torrenziali in Gran Bretagna : flagellata la costa ovest : Temporali, fulmini e scrosci d’acqua torrenziali tornano ad abbattersi su una parte della Gran Bretagna in queste ore, sullo sfondo di un scenario di temperature precocemente estive per gli standard del Paese. Il Met Office, l’ufficio meteorologico nazionale, ha diramato un’allerta arancione, con rischi per la vita delle persone, per il Galles meridionale e le coste del sud-ovest dell’Inghilterra, mentre fenomeni meno ...