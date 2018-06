Maltempo | il Comune di Ancona | “Eccezionale evento meteorologico”

meteoweb.eu

: #maltempo Il numero da chiamare per problemi o difficoltà dovuti alla bomba d'acqua è lo 0712223008 della Protezione civile del Comune - ComuneAncona : #maltempo Il numero da chiamare per problemi o difficoltà dovuti alla bomba d'acqua è lo 0712223008 della Protezione civile del Comune - AdisZatta : Eccezionale ondata maltempo del 12 giugno: il Comune di Feltre chiede lo stato di crisi; pronta la firma della Regi… - Ulisseonline : Cava, domani previsto maltempo: il Comune attiva la Protezione civile - -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ildista lavorando “da ore in stretta sinergia tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio per ripristinare la viabilità alla Baraccola e in altre zone periferiche del capoluogo colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino”. Lo rende noto un comunicato dell’amministrazione, che parla di “unmeteorologico di eccezionale portata con precipitazioni fino a 62 millimetri cadute in appena 1 ora e mezza, come non accadeva dal 1959“. La situazione, che ha visto impegnati sul campo per assistere gli automobilisti e per dirottare il traffico sulle vie praticabili, il personale della polizia municipale con 25 unità, i vigili del fuoco, la Protezione civile e il gruppo comunale di Protezione civile, è stata monitorata costantemente dal Centro Operativo Comunale (Coc), presieduto ...