Maltempo | Centro Sud bersagliato dai fenomeni estremi | bombe d’acqua e tornado | criticità

Allerta Meteo - Estofex conferma il Maltempo al centro/sud : “Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia centrale e meridionale, soprattutto a causa di precipitazioni eccessive, grandine e violente raffiche di vento. Un vortice di medio livello si muove lentamente verso est lungo il Mediterraneo settentrionale. A nord di esso, sarà presente una corrente debole sulla maggior parte dell’Europa, ad eccezione della parte settentrionale e ...

Allerta Meteo - forte Maltempo verso il Centro/Sud : nubifragi - grandinate e tornado fino a Domenica - compromesso anche il weekend : 1/23 ...

Maltempo - nuova allerta meteo : piogge in arrivo al centrosud : piogge e temporali in arrivo al centrosud. Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo che prevede a partire dal tardo pomeriggio di oggi precipitazioni diffuse - che ...

Allerta Meteo - ancora Maltempo al Centro/Nord : nuovo avviso della protezione civile per le prossime ore e i prossimi giorni : Allerta Meteo – Un minimo depressionario di origine atlantica tende a raggiungere le regioni Nord-occidentali dell’Italia, determinando la persistenza di fenomeni temporaleschi sulla Valle D’Aosta e sul Piemonte, in estensione ad altre regioni del Nord, specie su quelle dell’arco alpino. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei ...

Maltempo - danni e disagi per pioggia e vento - In centro si stacca pezzo di cornicione : Stampa Città di Castello Cronaca TOPICS citta di castello cornicione danni Maltempo pioggia vento Precedente: Paura in Comune, donna minaccia impiegati con un'ascia Successivo: Confindustria Terni, ...

Forte Maltempo al Centro-Nord con temporali - allagamenti e smottamenti : Roma - Una nuova perturbazione provenuta dal Tirreno ha raggiunto nella notte il Centro-Nord Italia dando luogo ad una fase di maltempo anche acuta, a distanza moto ravvicinata da quella precedente. Già nel pomeriggio di giovedì, infatti, si è assistito a fenomeni localmente violenti sulle regioni settentrionali, responsabili di pesanti allagamenti nel Padovano e di importanti smottamenti nella Val Susa. Dalla tarda serata di ieri ...

Maltempo : allerta meteo - in arrivo temporali al centronord : Una perturbazione presente sul Mediterraneo centrale porterà nelle prossime ore piogge e temporali sulle regioni settentrionali e, localmente, anche su quelle centrali. Sulla base delle previsioni ...

Allerta Meteo - avviso della protezione civile per il forte Maltempo in arrivo : violenti temporali - attenzione al Centro Italia : Allerta Meteo – Un minimo depressionario, posizionato sul Mediterraneo occidentale, determinerà nel corso della giornata di giovedì una fase di maltempo, a rapida evoluzione partendo dalla Sardegna con diffusi rovesci e temporali che in serata si sposteranno su Lazio e Umbria, per poi coinvolgere nella giornata di venerdì gran parte delle restanti regioni centrali della penisola e l’Emilia Romagna. Sulla base delle previsioni disponibili, ...

Maltempo - bomba d’acqua in provincia di Siena : “epicentro” a Sovicille - allagamenti tra Simignano e Malignano : 1/3 ...

Maltempo in Italia / Temporali in arrivo al centro nord : colpite soprattutto Liguria e Piemonte : Maltempo in Italia, Temporali in arrivo al centro nord: colpite soprattutto Liguria e Piemonte, attenzione anche alle possibilità di neve all'estremo settentrione del nostro paese.(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:43:00 GMT)

Maltempo - piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud : Roma, 9 mag. , askanews, piogge e temporali colpiscono gran parte del Centro Sud. Giovedì allerta arancione. 'A causa di una vasta area depressionaria presente sull'Europa centro-meridionale e sull'...

Maltempo : allerta Seveso - attivato il centro operativo di Milano : Milano, 9 mag. (AdnKronos) – A causa di una imprevista perturbazione che sta colpendo le zone a nord di Milano e visti i livelli del fiume Seveso raggiunti in Brianza, pur in assenza di allerta regionale, il Comune ha convocato il centro operativo Comunale (Coc) con procedura d’emergenza e attivato il piano per l’emergenza idrica. Il Comune ha anche chiesto ad Aipo l’attivazione dello scolmatore di Palazzolo. Sono ora ...

Allerta meteo della Protezione Civile - ancora Maltempo : piogge e temporali su gran parte del Centro-Sud [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta meteo – A causa di una vasta area depressionaria presente sull’Europa centro-meridionale e sull’Italia, nelle prossime ore impulsi freddi in quota accentueranno le condizioni di maltempo, specie sulle regioni meridionali italiane, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione ...

Maltempo su molte regioni - sopratutto al Centro-Nord. Cresce il livello dei fiumi in Piemonte : Roma - Il vortice mediterraneo che da giorni staziona intorno all'Italia è responsabile di diffuse condizioni di Maltempo a fasi alterne su molte regioni, in particolare al Centro-Nord e Sardegna che sono le zone più coinvolte. NORD: La pioggia battente che interessa il Piemonte ha favorito accumuli pluviometrici solo dalla mezzanotte di oltre 60mm sulle vallate cuneesi che, sommate a quelle delle 24 ore precedenti, raddoppiano ...