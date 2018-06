Maltempo | Aquarius cambia rotta Salvini | ' Sono attrezzati'

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : «Problemi loro» : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia...

Aquarius ferma davanti a Sardegna per il Maltempo. Salvini : 'Problemi loro' : Finiti nel fondo del Mediterraneo, come altri 800 dall'inizio dell'anno e altre migliaia negli ultimi anni. Mentre l' Aquarius cambia rotta per evitare il maltempo e il suo viaggio verso Valencia ...

Maltempo - caso Aquarius : paura per i migranti - possibile peggioramento delle condizioni del mare : Situazione preoccupate per i migranti delle navi Aquarius: sebbene non siano previste né piogge né temporali, le condizioni del mare nelle prossime 48 ore potrebbero peggiorare. Le navi Aquarius e le due di Guardia Costiera e Marina Militare, che trasportano i migranti soccorsi dall’Ong Sos Mediterranee verso il porto di Valencia, si sono già imbattute, oggi, in onde alte 2-3 metri. Ma le condizioni meteorologiche, spiega Roberto ...

Aquarius - Conte-Macron 'Caso chiuso'. La nave in difficoltà per il Maltempo. Salvini 'Non possono decidere dove finire la crociera' : ROMA - Parigi e Roma provano a voltare pagina, dopo lo scontro sulla nave Aquarius . Una telefonata pone fine alle ostilità diplomatiche mentre in Italia Salvini continua a scatenare polemiche ...

Nave Aquarius cambia rotta per il Maltempo - verso la Sardegna | : A causa delle condizioni meteo l'imbarcazione modifica la sua rotta per Valencia. A bordo diversi migranti, esausti, sotto shock e che hanno accusato gli effetti del mal di mare

Nave Aquarius cambia rotta per il Maltempo - verso la Sardegna : Nave Aquarius cambia rotta per il maltempo, verso la Sardegna A causa delle condizioni meteo l'imbarcazione modifica la sua rotta per Valencia. A bordo diversi migranti, esausti, sotto shock e che hanno accusato gli effetti del mal di mare Parole chiave: ...

Maltempo - Aquarius cambia rotta e punta sulla Sardegna : La nave Aquarius punta la prua verso la Sardegna, scortata da nave Dattilo della Guardia costiera. Il cambio di rotta servirà ad aspettare il miglioramento delle condizioni del mare...

Aquarius cambia rotta e punta la Sardegna : “Maltempo insopportabile - siamo scioccati” : Dattilo, la nave di Guardia costiera italiana che guida il nostro convoglio, ha deciso di cambiare rotta. Aquarius proseguirà lungo costa orientale Sardegna per ripararsi da maltempo altrimenti insopportabile per persone a bordo, esauste, scioccate e con mal di mare", avverte la ong Sos Mediterranée spiegando il motivo del cambio di rotta verso la Sardegna.Continua a leggere

Aquarius cambia rotta per il Maltempo e si avvicina alla Sardegna : La nave Aquarius, a bordo della quale si trovano oltre 600 migranti recuperati dalle acque al largo della Libia, ha cambiato rotta per le cattive condizioni del mare. Il viaggio verso il porto di Valencia, in Spagna, si complica e per questo il comandante della nave "Dattilo" della Guardia costiera italiana, che guida il convoglio, ha deciso di cambiare rotta.Lo rende noto, scrivendolo su Twitter, l"ong Sos Mediterranée, cui appartiene la ...

Aquarius verso la Sardegna per il Maltempo : "A bordo migranti ormai esausti e scioccati" : Il lungo viaggio dei migranti soccorsi da Aquarius verso la Spagna è reso difficile dal maltempo. Aquarius fa rotta verso...