Maltempo Ancona | “Poliziotti-eroi? Sono angeli” | dice il capo 

Maltempo - il Comune di Ancona : “Eccezionale evento meteorologico” : Il Comune di Ancona sta lavorando “da ore in stretta sinergia tra tutte le forze dell’ordine presenti sul territorio per ripristinare la viabilità alla Baraccola e in altre zone periferiche del capoluogo colpite dal violento nubifragio che si è abbattuto sulla città nelle prime ore del mattino”. Lo rende noto un comunicato dell’amministrazione, che parla di “un evento meteorologico di eccezionale portata con ...

Maltempo - bomba d’acqua ad Ancona : donna fa un video del salvataggio [VIDEO] : “I bambini erano terrorizzati, mio marito voleva buttarsi”. Parla Angela Agosta, 32 anni, mamma di quattro bambini piccoli. E’ stata lei a chiamare la polizia ad Ancona e a far partire i soccorsi per le due donne rimaste bloccate all’interno di un’auto, nel sottopasso di via Caduti del Lavoro, colmo d’acqua a causa di un violento nubifragio. Sempre lei ha ripreso i poliziotti con il cellulare, documentando ...

Maltempo Ancona : 2 donne intrappolate in auto sommersa dall’acqua - salvate in extremis dalla Polizia [VIDEO] : La Polizia di Stato ha pubblicato il video di un eccezionale salvataggio effettuato ad Ancona da agenti del Reparto Volanti: due donne, rimaste intrappolate con la loro auto nel sottopasso sommerso dall’acqua a causa del Maltempo, sono state tirate fuori dall’abitacolo in extremis. Le immagini mostrano gli agenti che si immergono e rompono i vetri mentre si sentono i pianti di un bambino e le grida di incoraggiamento dei genitori che ...

Maltempo - nubifragio su Ancona : allagamenti e disagi alla viabilità [GALLERY] : 1/3 ...

Maltempo - Coldiretti Ancona : “Snellire i rimborsi per la grandine” : La grandine caduta dalla scorsa settimana ha portato “un’ondata di distruzione” nelle campagne marchigiane soprattutto in Vallesina (Monsano e San Marcello) dove si stimano danni fino al “60% della produzione di grano e mais” che si aggiungono a quelli causati dal Maltempo a Santa Maria Nuova. Lo rileva Coldiretti Ancona. Da maggio scorso ad oggi, aggiunge l’associazione, “sono stati una decina i ...

Maltempo Ancona : pioggia e allagamenti tra Senigallia e Ostra : A causa di allagamenti generati da forti piogge che hanno interessato l’area nelle ultime ore, la ex strada statale 360 “Arceviese” è provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni tra le località Bettolelle (Comune di Senigallia) e Casine (Comune di Ostra), in provincia di Ancona. Il traffico è deviato con indicazioni in loco. Il personale Anas è intervenuto sul posto per ripristinare la transitabilità. L'articolo Maltempo ...