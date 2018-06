Maltempo al Sud | l’enorme tornado di oggi pomeriggio a San Foca | è stato il 4° nelle

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : ROMA - Dopo aver preso di mira a inizio settimana il Nord Italia, l'ondata di Maltempo che da giorni sta attraversando la penisola si è sposta ta sulle regioni centrali. Le forti piogge hanno provocato ...

Maltempo - giornata di nubifragi in centro Italia. Ora la pioggia si sposta verso Sud : Allagamenti a Roma e Grosseto, danni alle ferrovie in Sardegna. Ad Ancona un'auto quasi sommersa dall'acqua: due donne salvate dalla polizia. Venerdì allerta gialla in Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia