Macron telefona a Conte ma non si scusa Di Maio | Non indietreggiamo

Caso Aquarius - telefonata cordiale Conte-Macron nella notte. Di Maio : aspettiamo scuse : Le Maire "rammaricato" per annullamento visita Tria "La visita del ministro dell'Economia Giovanni Tria è stata annullata su richiesta italiana e noi esprimiamo rammarico": questa la reazione del ...

Aquarius - lite Italia-Francia : Macron ha telefonato a Conte (che incassa sostegno del Colle). Di Maio : “Servono le scuse” : Lunga telefonata nella notte tra Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte. Secondo fonti di governo citate dall’Ansa, dal presidente francese è arrivato il primo segnale di una possibile retromarcia: ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Anche perché l’Italia è nel frattempo rimasta ferma sulla sua posizione: o da Parigi arrivano le scuse, oppure il bilaterale in programma venerdì 15 salta. Una linea condivisa pure dal ...

Aquarius - Macron telefona a Conte : per Di Maio «segnale di disgelo» : Il vertice tra il presidente francese Emmanuel Macron e il premier italiano Giuseppe Conte, previsto venerdì a Parigi, resta in bilico . Ma dalla Francia, che per ora non si è scusata come invece ha ...

Aquarius - tensione Italia-Francia : telefonata cordiale tra Macron e Giuseppe Conte : 14 giugno 2018, 8.30 - Il presidente francese Emmanuel Macron, nel tentativo di mettere fine alle tensioni tra Francia e Italia, ieri sera ha raggiunto telefonicamente il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in quella che secondo quanto riferito stamattina dalla ministra francese degli Affari europei, Nathalie Loiseau, è stata una "conversazione telefonica cordiale".L'Eliseo non ha ancora diffuso un comunicato ufficiale - generalmente il ...

Telefonata tra Macron e Conte ma senza chiarimenti sul caso migranti : Nel corso del colloquio telefonico avuto questa notte il presidente francese Emmanuel Macron e il presidente del Consiglio italiano «non si sono espressi sulla visita di Giuseppe Conte (a Parigi in programma per venerdì ndr.), ma ci auguriamo che venga». Lo ha affermato la ministra francese per gli Affari europei, Nathalie Loiseau, ai microfoni del...

Le condizioni di Conte a Macron : "Voglio una telefonata di scuse" : Il vertice di venerdì in programma tra Italia e Francia, per ora, è confermato. Ma ad una condizione: che la Francia chieda scusa agli italiani. E lo deve fare in maniera ufficiale, dice Salvini, o ...

Telefonata tra Conte e Macron : 'Scambio su politiche Europa' - : Il premier incaricato spiega su Facebook: "Ci siamo lasciati con l'auspicio di poterci incontrare il prima possibile per discutere in dettaglio le varie questioni di comune interesse"

Conte : da Macron telefonata per fare gli auguri al governo : Roma, 26 mag. , askanews, - Il presidente del consiglio incaricato Giuseppe Conte ha ricevuto questo pomeriggio una telefonata di auguri dal presidente francese Emmanuel Macron. Lo scrive lo stesso ...

