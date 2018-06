Macron-Conte | domani vertice a pranzo

Conte : "Macron non ha offeso l'Italia<br>Domani sarò a Parigi" : 12.20 - Giuseppe Conte ha rotto il silenzio. Dopo la nota diffusa da Palazzo Chigi e quella rilasciata dall'Eliseo, il Presidente del Consiglio ha confermato che il caso può considerarsi chiuso:Il caso con la Francia ormai è chiuso. Ora occorre cambiare le regole di Dublino. Ieri sera ho ricevuto una telefonata da Emmanuel Macron, il quale ha tenuto a precisare che le dichiarazioni uscite non sono a lui attribuibili, quindi non ha mai offeso ...

Conte domani a Parigi : «Caso chiuso». Macron : mai voluto offendere Italia e italiani : Giornata infuocata quella di ieri: Roma aveva chiesto le scuse di Parigi dopo l’attacco sul tema dei migranti, ma il presidente francese aveva ribadito di non voler «dare ragione a chi provoca». Oggi la conferma dell’incontro di domani all’Eliseo. Conte: Macron mi ha detto che le frasi sull’Italia non sono attribuibili a lui...

Aquarius - disgelo Italia-Francia : Macron telefona a Conte - confermato l’incontro. Premier : ‘Caso chiuso - cambiamo Dublino’ : “Il caso è chiuso, ora cambiamo Dublino”. Prima la telefonata nella notte, poi la conferma: il Premier italiano Giuseppe Conte domani, venerdì 15, sarà a Parigi per un pranzo di lavoro con Emmanuel Macron a cui seguirà una conferenza stampa. Dal presidente francese è arrivato l’atteso segnale di un passo indietro: mercoledì in tarda serata ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Tanto è bastato per confermare il bilaterale in ...

