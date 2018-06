MacGyver | su Rai2 la seconda stagione del reboot con Lucas Till

MacGyver 2/ Anticipazioni prima puntata : ecco le trame dei tre episodi in onda su Rai2 (14 giugno) : MacGyver 2, ecco tutte le Anticipazioni della prima puntata in onda con la sua sec onda stagione questa sera, giovedì 14 giugno: trame dei tre episodi in onda su Rai2 .(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 08:30:00 GMT)

MacGyver 2 e Crazy Ex-Girlfriend 2 in coppia su Rai2 al giovedì sera : quando andranno in onda i nuovi episodi? : Quella del mercoledì diventerà una serata scoppiettante e non solo per via di bombe e piccoli escamotage da trovare ma anche per le risate e i colpi di scena di due serie tv molto attese: MacGyver 2 e Crazy Ex-Girlfriend 2 andranno in onda in coppia su Rai1 proprio da giovedì, 14 giugno. Nel prime time di giovedì, 14 giugno, ritorna la serie di azione MacGyver, una versione rinnovata e modernizzata della serie culte anni 80-90 ma con Lucas ...