MacGyver 2 dove vedere le puntate in tv | streaming e replica

cubemagazine

(Di giovedì 14 giugno 2018). Arrivano su Rai 2 da giovedì 14 giugno 20178 gli episodi inediti in chiaro di2, serie tv reboot del telefilm cult anni ’80. Il volto dell’eroe tuttofare è quello di Lucas Till, che interpreta un giovane Angusarruolato dall’Agenzia Governativa DXS grazie alle sue innate capacità.lein tv,La serie tv2 andrà in onda dal 14 giugno 2018 il giovedì in prima serata su Rai 2 a partire dalle ore 21:20. Ogni serata andranno in onda tre episodi, uno di seguito all’altro. Sarà possibile seguire la diretta anche indal sito raiplay.it/dirette/rai2 ovviamente agli stessi orari della messa in onda televisiva. Per chi si perdesse una puntata oppure volesse rivederla, dopo la fine della diretta ogni episodio verrà ...