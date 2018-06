MacGyver 2 Anticipazioni 14 giugno | Lucas Daniel Till e la fortuna grazie all' esordio in

Cast e personaggi di MacGyver 2 tra scontri e inseguimenti : anticipazioni 14 e 21 giugno : Debuttano in prima serata su Rai 2 oggi, giovedì 14 giugno, alle 21.20 in prima visione assoluta, Cast e personaggi di MacGyver 2. La seconda stagione della serie reboot di CBS torna in onda sulla seconda rete Rai con Luas Tull pronto a vestire i panni del protagonista tra casi impossibili, verità da scoprire e inseguimenti ad alta tensione. La seconda stagione di MacGyver debutterà oggi con tre nuovi episodi dal titolo, rispettivamente, ...