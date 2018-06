M5s-Lega | accordo segreto per i ballottaggi | l' accordo per far fuori il Pd nelle

Sicilia : Trizzino (M5s) - collegato inutile - Miccichè chiuda sessione bilancio : Palermo, 14 giu. (AdnKronos) - "Siamo in sessione finanziaria da dicembre. La Regione è congelata, siamo impantanati sul cosiddetto collegato, una norma inutile, che non serve a niente se non ad accontentare gli amici. Dentro non ci sono norme economiche come dimostra il balletto del provvedimento d

Governo : M5s Cede Su Tutto Alla Lega Ecco i 9 Viceministri e 39 i Sottosegretari TUTTI I NOMI : Roma - "Sono 45" le NOMIne decise dal Consiglio dei ministri per i Viceministri e Sottosegretari di Stato. I Viceministri sono 6 e 39 sono invece i Sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. "Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine del ...

Roma - bufera sullo stadio : tangenti a esponenti di M5s - Pd e Fi. Soldi anche a Onlus vicina alla Lega : Arrestate 9 persone compreso l'imprenditore Parnasi, proprietario dei terreni dell'ex ippodromo di Tor di Valle, e il presidente di Acea, Lanzalone.16 gli indagati. Di Maio: 'Chi sbaglia deve pagare' -...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 giugno : La retata del cambiamento. Stadio Roma : nei guai M5s - Lega & C : L’inchiesta – Il nuovo impianto dell’As Roma “Paghiamo tutti per costruire il nuovo Stadio” Parnasi e i suoi “associati per delinquere”: sei in cella. Le intercettazioni: “Spenderò un po’ di soldi sulle elezioni” di Valeria Pacelli Diversi in che senso? di Marco Travaglio La retata Romana porta la questione morale nel cuore dei due partiti che hanno appena dato vita al governo: i 5Stelle e la Lega. E questa è la vera novità ...

Sondaggi elettorali politici : M5s e Lega a braccetto - flessione di Forza Italia : La prima decade del mese di giugno è andata in archivio e ci ha lasciato una serie di Sondaggi politici su cui poter discutere. Le intenzioni di voto pubblicate da Index Research evidenziano un andamento positivo da parte di Movimento 5 Stelle e Lega, che si trovano al Governo insieme e procedono fianco a fianco. Il loro trend è positivo, ma cosa sta accadendo agli altri partiti? Di seguito andremo ad analizzare i valori di ciascuno, con le ...

Sicilia - M5s : "Collegato finanziaria - maggioranza out e rinvia ancora' : Ancora una fumata nera sul fronte collegato alla finanziaria. Anche oggi il disegno di legge "figlio" della legge di stabilità non è stato votato per mancanza dei componenti della maggioranza che ha ...

Andrea Colletti (M5s) contro la nomina di Armando Siri (Lega) sottosegretario : "Una deriva molto pericolosa" : "La nomina di una persona che abbia "patteggiato" una pena per bancarotta (come riferisce un articolo dell'Espresso) va contro i nostri più basilari principi di trasparenza e contro lo spirito del nostro primo V-Day nel quale chiedevamo che condannati non varcassero le aule parlamentari". Lo scrive, senza citarlo ma facendo riferimento al neosottosegretario leghista Armando Siri, il deputato M5S Andrea Colletti."Ritengo che tale nomina, ...

'L'attività di promozione' di Parnasi per Roberta Lombardi - M5s - e Lega : Roma, 13 giu. , askanews, Per 'ottenere i favori del mondo 5 Stelle' l'imprenditore Luca Parnasi avviò 'L'attività di promozione in favore del candidato alla Regione Roberta Lombardi'. Lo ricorda il gip Maria Paola Tommaselli nell'ordinanza di custodia ...

Da Parnasi 'attività di promozione' per Roberta Lombardi - M5s - e Lega : Roma, 13 giu. , askanews, Per 'ottenere i favori del mondo 5 Stelle' l'imprenditore Luca Parnasi avviò 'l'attività di promozione in favore del candidato alla Regione Roberta Lombardi'. Lo ricorda il ...

Salvini detta la linea in Europa Con Aquarius ha azzerato il M5s Adieu Macron - solo la Lega ha alleati : Con la vicenda Aquarius Salvini ha preso il timone del governo nei rapporti con l'Europa. E mentre lui ha molti alleati, il M5s è rimasto solo. Ora è costretto a seguirlo oppure sarà azzerato Segui su affaritaliani.it

Governo Conte : Castelli (M5s) e Garavaglia (Lega) vice di Tria al Mef. In tutto 39 sottosegretari e 6 viceministri : Confermata l’assegnazione dell’ambita delega sui Servizi segreti al presidente del Consiglio Conte. La presidenza del Cipe affidata al sottosegretario alla presidenza Giancarlo Giorgetti. Al Mise entrano i parlamentari M5S Davide Crippa e Andrea Cioffi e l'economista vicino alla Lega Michele Geraci...

La squadra di governo è completa : tutte le nomine fatte da Lega e M5s : La squadra di governo è al completo: 45 tra viceministri e sottosegretari che giureranno mercoledìì alle 13 a Palazzo Chigi. I viceministri sono 6 e i sottosegretari 39; 25 sono di area 5 stelle - molti parlamentari ma anche ex ministri papabili secondo la squadra presentata prima delle elezioni - mentre 17 della Lega e 2 tecnici (Michele Geraci e Luciano Barra Caracciolo) e un rappresentante del Maie, italiani ...

La squadra di governo è completa : tutte le nomine fatte da Lega e M5s : Confermato invece il nome di Laura Castelli, più volte sull'altalena del 'fuori o dentro' il governo: la deputata pentastellata è stata nominata viceministro all'Economia. La squadra di governo è al completo: 45 tra viceministri e sottosegretari che giureranno mercoledìì alle 13 a Palazzo Chigi. I viceministri sono 6 e i sottosegretari 39; 25 sono di area 5 stelle - molti parlamentari ma anche ex ministri papabili secondo la squadra presentata ...

Governo - la carica dei sottosegretari campani : nella squadra cinque M5s e uno Lega : Laura Castelli , M5s, e Massimo Garavaglia , Lega, saranno viceministri all'Economia. Come sottosegretari arrivano al Mef il leghista Massimo Bitonci e il pentastellato siciliano Alessio Villarosa. ...