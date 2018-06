M5S ha inseguito il vento della curva e con le sue imperizie amministrative ha fatto

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018) A Roma si è aperta una nuova pagina giudiziaria. Sono vicino a Michele Civita che conosco personalmente da tanti anni e che considero una persona onesta e un amministratore capace. La giustizia, facendo il suo corso, farà emergere la sua estraneità a ogni comportamento illecito o in contrasto con la sua funzione pubblica. Tuttavia, sento di dover fare una considerazione politica.Io sono sempre stato contrario al progetto del nuovo stadioRoma a Tor di Valle. Lo sono stato abbastanza in solitudine pubblica (assai meno in privato) anche nel mio partito (può capitare) e pur essendo tifoso e amanteRoma.Lo sono stato perché la "legge sugli stadi" a suo tempo approvata dal Parlamento (e sostenuta da tutti) e che ho votato controvoglia (per disciplina) dopo aver apportato, nella commissione ambiente di cui facevo parte, sostanziali modifiche ...