M5s al Parlamento Ue voterà no al testo sulle sanzioni alla Russia

Chi è Riccardo Fraccaro - il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo M5s-Lega : Riccardo Fraccaro è il nuovo ministro per i Rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta del governo M5s-Lega guidato da Giuseppe Conte. Eletto per la prima volta a Montecitorio nel 2013, Fraccaro è stato un membro dei probiviri del M5s e da marzo è invece questore anziano della Camera dei deputati.Continua a leggere

Di Maio : "Una maggioranza in Parlamento c'è - fateci partire". Torna il governo M5s-Lega? : Pronti collaborare con il Colle" "Spero che si vada alle elezioni il prima possibile ma in una situazione politica molto difficile resta una posizione coerente ma collaborativa con il presidente ...

Lo spread fa paura - per M5s e Lega si può riaprire al governo giallo-verde : “Una maggioranza in Parlamento c’è” : E’ una notizia che potrebbe avere dell’incredibile, ma il M5S sta spingendo per riaprire i giochi a un governo politico con la Lega. La speculazione di queste ore fa paura. Lo spread che ha sfondato il tetto di 300 punti avrebbe annullato l’effetto tranquillizzante che il presidente Sergio Mattarella cercava attraverso l’incarico all’economista Car...

Governo : M5s denuncia - censurati al Parlamento Ue su furto democrazia Italia (2) : (AdnKronos) – “Vogliamo rilanciare l’Europa con i fatti – va avanti Corrao – Nel nostro accordo di Governo non è prevista l’uscita dall’euro ma vogliamo un serio dibattito per rendere l’Unione più equa. Ma evidentemente a qualcuno la democrazia Italiana fa paura”.‘Nell’intervento che non mi è stato possibile fare avrei detto che il Governo M5S Lega aveva intenzione di lavorare ...

Governo : M5s denuncia - censurati al Parlamento Ue su furto democrazia Italia : Roma, 29 mag. (AdnKronos) – Il Movimento 5 Stelle “è stato censurato al Parlamento europeo. In base all’articolo 135 del regolamento, il parlamentante europeo Ignazio Corrao ha preso la parola in Aula. Dopo aver pronunciato queste parole: ‘Alla maggioranza eletta in Italia è stata impedita la possibilità di formare un Governo’, il presidente di turno del Parlamento europeo ha spento il microfono e ha censurato il ...

Governo - incontro Di Maio-Salvini : “In Parlamento maggioranza M5s-Lega. Via a commissioni per realizzare contratto” : Si sono incontrati nel day after dello stop al Governo M5s -Lega per decidere che l’alleanza tra le due forze politiche continuerà in Parlamento. Se l’esecutivo guidato da Carlo Cottarelli nasce con quasi nessuna possibilità di ottenere la fiducia alla Camera e al Senato, Luigi Di Maio e Matteo Salvini hanno spiegato di voler trasformare in proposte di legge il contratto siglato nei giorni scorsi. “Al Governo Mattarella ha ...

Governo - Pd : ‘M5s e Lega non possono più perdere tempo. Paralisi inaccettabile’. Leu : ‘Parlamento inizi a lavorare’ : Per il Partito democratico siamo di fronte a “una Paralisi inaccettabile dell’Italia” e se Lega e M5s non trovano una soluzione “devono riconsiderare la proposta di un esecutivo neutrale” fatta da Sergio Mattarella. Per Liberi e uguali “la ricreazione è finita” e il “Parlamento deve iniziare a lavorare”. Mentre Carroccio e 5 stelle sono ancora al lavoro per scrivere il contratto di Governo e ...

Governo M5s-Lega : difficile mantenere promesse. Maggioranza risicata in Parlamento e divergenze su economia : Il grande rischio è Moody's, l'unica agenzia di rating ad avere un outlook negativo sull'Italia". Interpellati da Bloomberg, gli analisti di Société Générale commentano il quadro politico italiano, in ...

M5s a Fico-Casellati : convocare subito Governo - riunire Parlamento : Roma, 14 apr. , askanews, I capogruppo M5S di Camera e Senato, Giulia Grillo e Danilo Toninelli, hanno scritto questa mattina una lettera ai presidenti dei due rami del Parlamento, Maria Alberti ...

Blitz di Lega con M5s (e Forza Italia) : Pd fuori dal governo ombra del Parlamento : "L'alleanza M5S-Lega è una realtà solida" lo scrive su Twitter il senatore del Pd, Ernesto Magorno, che dopo l'assegnazione degli incarichi nella commissione speciale del Parlamento per gli atti...

Telefonata Salvini-Di Maio 'Accordo perché il Parlamento sia operativo presto'. Leader M5s insiste 'Cavaliere lasci fare governo nuove ... : Politica Salvini: "Di Maio? Se mi chiama, rispondo". La replica: "Con tutto il centrodestra non faremo nulla" di MONICA RUBINO