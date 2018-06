L' untore alla compagna | LʼHIV è una balla

blogo

(Di giovedì 14 giugno 2018) L'uomo di 36 anni arrestato ieri ad Ancona con l'accusa di aver avuto rapporti sessuali con diverse donne pur sapendo di essere sieropositivo, con l'ultimache lo aveva scoperto si era giustificato così: "Ero sieropositivo, ma poi ho rifatto gli esami e non è risultato più niente".L"" aveva dovuto dare delle spiegazionidonna dopo che questa aveva appreso da un amico che il fidanzato era sieropositivo: "L'HIV non esiste, è una b: sono i farmaci che ti ammazzano" aveva detto l'che dopo aver scoperto il contagio ha denunciato l'uomo, ora in stato di arresto per lesioni dolose gravissime.La donna aveva iniziato a frequentarlo circa sei mesi fa: ad aprile aveva preso una "influenza" che però non non passava mai, poi la confidenza dell'amico e i seguenti esami specifici.La polizia di Ancona ha lanciato ora un appello per individuare tutte le ...