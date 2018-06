L' oro torna sopra i 1 300 dollari l' oncia

Torna nelle sale '2001 Odissea nello Spazio' - capolavoro di Kubrick : Dopo lo straordinario successo ottenuto al box office italiano, '2001: Odissea nello Spazio' di Stanley Kubrick tornerà nelle sale italiane martedì 19 e mercoledì 20 giugno. Per continuare a celebrare ...

Sonia - la sposa trevigiana dell'Isis si è già pentita : «Loro amano il sangue - voglio tornare in Italia - aiutatemi» : TREVISO - «pentita di esser partita per la Siria?». Passa qualche secondo prima della risposta, ma non batte ciglio mentre guarda la telecamere del Tg1: «Sì, ovvio»....

Alessandra Amoroso duetto con Einar Ortiz - Amici 2018 / La cantante torna al serale a dieci anni dal trionfo : A dieci anni dalla sua vittoria, Alessandra Amoroso torna ad Amici 2018 per l'attesissima puntata finale. Per l'occasione, la salentina duetterà con Einar Ortiz.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Venezia - si schianta contro un van mentre torna a casa da lavoro : Matteo muore a 22 anni : Matteo Montagner, cuoco di 22 anni di Musile, è morto dopo che la sua auto si è schiantata contro un furgone. Rimasto incastrato tra le lamiere della vettura, è deceduto quasi sul colpo. Ferito il guidatore del van, che è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti del caso. Sul caso indaga la polizia.Continua a leggere

FABRIZIO CoroNA a Mattino 5 : “Io e Silvia siamo tornati insieme. Con Belen è finita perché avevo davanti 13 anni di galera” : Ormai FABRIZIO CORONA è un fiume in piena! Lo si vede ovunque, rilascia interviste in tv, come se non ci fosse un domani. Del resto dopo anni di silenzio, in cui a quest’uomo è stata tolta, non solo la libertà ma anche la facoltà di poter dire la sua verità in merito ai fatti che lo hanno coinvolto ora è il momento del riscatto. FABRIZIO CORONA ospite di Mattino Cinque per una lunga intervista con Federica Panicucci CORONA Story, ...

La Cina è tornata : la domanda di gioielli in oro torna a crescere : Teleborsa, - Ci sono segni di ripresa del mercato della gioielleria in oro in Cina , il più grande mercato al mondo e rappresentativo di un terzo della domanda globale . Lo rivela l'ultimo report del ...

Migranti : torna in discussione il lavoro delle Ong : Tra queste anche la tedesca Sea Eye. Mentre la Proactiva Open Arms su Twitter annuncia: nostro caso definitivamente archiviato -

Dal 14 giugno torna la Festa della ciliegia al Bagnoro : musica - sport - solidarietà e piatti prelibati : Nutrito il programma degli spettacoli di ogni sera: Lunedì 13 la serata di apertura è riservata allo splendido spettacoli di fuochi con i Lux Arcana, giovedì 14 la musica di Cavatini dj, venerdì 15 ...

L'oro è tornato in auge come bene rifugio : I timori per un ritorno alle urne in Italia innescati dalla bocciatura del candidato al ruolo di Ministro dell'economia e delle finanze da parte del Presidente Sergio Mattarella hanno ampliato lo ...

Corona torna in aula per il processo d'Appello : 'Vincerò la battaglia' : È tornato in Tribunale a Milano per il processo d'Appello sull'ormai nota vicenda dei soldi in contanti, trovati anche in un controsoffitto, mano nella mano con la fidanzata Silvia Provvedi del duo ...

Michele Mognato - da onorevole a magazziniere : "Sono tornato al mio lavoro" : Ma precisa: ' Certo, non è una cosa facile passare dalla politica e dall'amministrazione, un'attività totalizzante, che ti impegna quasi 24 ore su 24, a un lavoro organizzato su turni di sei, sei ore ...

Torna il totonomi : il governo al lavoro su 43 nomine tra viceministri e sottosegretari : Sono 43 le nomine che il governo e la maggioranza M5s-Lega dovranno effettuare nei prossimi giorni: 35 sottosegretari e 8 viceministri. Una partita complessa, soprattutto per alcune deleghe chiave come telecomunicazioni, giustizia, economia e servizi segreti. Il risiko delle nomine riguarda anche le presidenze delle commissioni parlamentari e i ruoli di capigruppo dei due partiti.Continua a leggere