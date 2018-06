Loro Piana regala laboratorio del Dna all' Itis di Borgosesia

Loro Piana Superyacht Regatta : splendida vittoria per My Song e Savannah : Loro Piana Superyacht Regatta: vincono My Song e Savannah La Sardegna ha offerto il suo volto migliore, con sole e vento di Maestrale per l’ultima giornata della Loro Piana Superyacht Regatta. L’evento, organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda con il supporto del Title sponsor Loro Piana, ha visto vincitori dell’undicesima edizione My Song in classe A mentre Savannah, alla sua prima partecipazione, ha trionfato nella classe ...