Lopetegui | Ieri il giorno più triste

Real Madrid - Lopetegui si presenta : “ieri il giorno più triste della mia vita - oggi è quello più bello” : Il Real Madrid ha presenta to Julen Lopetegui , il quale ha espresso le proprie sensazioni dopo gli ultimi tumultuosi giorni “Ieri è stato il giorno più triste della mia vita dalla morte di mia madre. Ma oggi è il giorno più bello della mia vita “. Sono le prime parole del nuovo tecnico del Real Madrid , Julen Lopetegui , durante la sua presenta zione, descrivendo l’ondata di emozioni contrastate vissute in queste ultime ore, ...

