L' Onu condanna Israele per le violenze di Gaza e assolve Hamas

L'Assemblea generale dell'Onu ha approvato una risoluzione che condanna Israele per un "uso eccessivo della forza" a Gaza e chiede la "protezione della popolazione civile palestinese".

Israele chiede condanna Onu su parole di Abu Mazen su Shoah : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Un attacco congiunto di Stati Uniti, Gran Bretagna e Francia è stato sferrato nella notte contro la Siria. E' iniziato quando a Washington erano le 21 (le 3 del mattino in Italia) e si è trattato di raid mirati contro tre obiettivi a Damsco e Homs.

Siria - l'Onu non condanna il raid e gli Usa minacciano ancora : La pioggia di missili inviata sulla Siria da Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna potrebbe ripetersi: è la minaccia tutt'altro che velato che arriva dagli...

Scatta nella notte tra venerdì e sabato il Raid preannunciato da Trump pochi giorni fa. Gli Stati Uniti colpiscono con Francia e Gran Bretagna. Tre obiettivi legati agli arsenali chimici del regime di Assad. Dura reazione della Russia: «L'attacco non resterà senza conseguenze». Per la Guida suprema iraniana Khamenei è stata un'azione compiuta da «criminali». Il presidente Usa puntava a un'azione più estesa, ma è stato frenato dal suo segretario alla Difesa.

Pioggia di missili Usa, Gb e Francia - Sono le nove di sera a Washington, poco prima dell'alba a Damasco, quando la tempesta di missili promessa da Donald Trump si abbatte sulla Siria.

Siria : Onu boccia richiesta Russia di condanna attacco : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Putin condanna l'azione. Riunione urgente all'Onu. Guterres : 'soluzione politica' : E' giallo sul coordinamento dei raid. L'ambasciatore americano a Mosca sostiene che la Russia è stata avvisata. Ma il Cremlino denuncia la violazione del diritto internazionale. Durissima anche la ...