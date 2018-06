London Breed | la prima donna nera sindaca della San Francisco dei bianchi

vanityfair

(Di giovedì 14 giugno 2018) «Vivevamo in 5 con 900 dollari al mese, una volta a settimana prendevano il carrellononna e andavamo a prendere le provviste date dal governo»., Londra,ha raccontato così la sua infanzia nelle case popolari di quella Sandi cui da oggi è. Non è laa ricoprire questa carica nella città californiana, Dianne Feinstein lo ha fatto dal 1978 al 1988, ma è laafroamericana ed arrivata alla vittoria a una settimana dal voto quando l’avversario Mark Leno, che sarebbe stato il primo sindaco gaycittà che ha avuto nel suo consiglio comunale Harvey Milk, ha ammesso la sconfitta. Pochissimi voti li speravano, nei sondaggi, fino a qualche settimana fa, l’ex senatoreCalifornia Leno era dato in vantaggio. Invece ha vinto lei.ha 43 anni ed è democratica. Resterà in carica fino al 2020, quando si sarebbe esaurito il ...