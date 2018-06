Locazione ad uso non abitativo e mancanza delle autorizzazioni amministrative

Locazione ad uso commerciale e idoneità del bene all’uso convenuto : La Cassazione del 14.3.2018 n. 6123 ha affermato l'obbligo del locatore relativo al godimento dell'immobile per l'uso convenuto deriva da una garanzia negoziale che le parti devono istituire mediante una specifica pattuizione, non discendendo invece ex lege dal contratto locatizio di per sé ex art. 1575 cc.Continua a leggere