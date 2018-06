LIVE Volley | Nations League 2018 | Italia-Brasile in DIRETTA 0-1 | scatto verdeoro in avvio

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Brasile in DIRETTA. Azzurre per la vittoria di lusso e chiudere in bellezza : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Brasile , match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Belgio 2-0 - azzurre scatenate ad Eboli!!! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Belgio, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Al PalaSele di Eboli (Salerno) le azzurre se la dovranno vedere contro le Yellow Tigers nel penultimo incontro del torneo: le ragazze del CT Davide Mazzanti sono obbligate a vincere per sperare fino all’ultimo in una qualificazione alla Final Six che sembra ormai impossibile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Thailandia in DIRETTA. Poco più di un allenamento per le azzurre : 3-0 velocissimo! : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Thailandia, match valido per la Nations League 2018 di Volley femminile. Le azzurre scenderanno in campo al PalaSele di Eboli (Salerno) per affrontare la compagine asiatica in una partita assolutamente da vincere per tenere vive le nostre speranze di qualificazione alla Final Six. Le ragazze del CT Davide Mazzanti, spinte dai 7000 annunciati spettatori sugli spalti, partiranno con tutti i favori ...

LIVE Italia-Giappone - Nations League Volley 2018 in DIRETTA : 2-2. Azzurri in crisi - si fa male Giannelli : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. A Osaka gli Azzurri sfideranno i padroni di casa in un match determinante per il nostro futuro nella nostra competizione: bisogna vincere a tutti i costi per continuare a rimanere in corsa verso la Final Six. I ragazzi di Chicco Blengini, dopo aver perso al tie-break contro la Polonia Campione del Mondo, si sono prontamente ...

LIVE Volley - Nations League 2018 : Italia-Bulgaria in DIRETTA. 3-1 - trionfo degli azzurri! Vittoria pesantissima : OASport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi ...

