L' Italia tiene il punto | gelo con Macron

L'Italia guarda oltre - a Roma si tiene il Seminario Eurasiatico - : ... deputato Lega Aleksandr GURYANOV, Ambasciatore della Repubblica di Belarus in Italia e Malta; rappresentante permanente presso la Fao Askar KISHKEMBAYEV, capo Segreteria del ministro dell'Economia e ...

Rubner Objektbau ottiene la prima certificazione in Italia per edifici in legno multipiano : Rubner Objektbau, società del Gruppo Rubner specializzata in edifici in legno chiavi in mano, annuncia di aver conseguito – prima in Italia – la certificazione “S.A.L.E. +” 1/FLA/2018, estensione del protocollo S.A.L.E. dedicata a tutti quei costruttori in legno garanti di una particolare esperienza e capacità tecnica-organizzativa per la gestione di commesse considerate complesse. Con S.A.L.E.+, investitore e committente possono avere la ...

DBA Group ottiene due commesse in Italia e Croazia : Teleborsa, - DBA Group ottiene due nuove commesse in Italia e Croazia. La società operante nel settore delle infrastrutture ha ottenuto il rinnovo , da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar ...

Forza Italia tiene al Sud : resta ancora il traino dell’asse di centrodestra : a Nessuna traccia dell"Opa leghista su Forza Italia. Nel Centro-Sud il partito azzurro scaccia via spettri e timori della vigilia dimostrando una buona capacità di attrazione e di tenuta. C"è il successo di Catania dove l"europarlamentare azzurro Salvo Pogliese conquista la roccaforte di Enzo Bianco direttamente al primo turno con il 52% dei consensi.C"è il caso di Brindisi dove Roberto Cavalera - sostenuto da Forza Italia, Udc e Liste Civiche - ...

Forza Italia sostiene Matteo Salvini : 'Sì a blocco degli sbarchi - è nel programma del centrodestra' : Forza Italia rompe il silenzio della prima settimana di governo giallo-verde, con una dichiarazione ufficiale a sostegno della decisione di Matteo Salvini di non far attraccare in un porto Italiano la ...

Quest'anno il convegno del Bilderberg si tiene a Torino. Chi sono i 10 Italiani invitati : ... ceo di Vodafone John Elkann , presidente di Fca Lilli Gruber , giornalista Giampiero Massolo , presidente di Fincantieri e dell'Ispi Mariana Mazzucato, professore di Economia del'innovazione presso ...

G7 NATO E RUSSIA/ Il manuale Dc che tiene a galla l'Italia di Conte : Il governo Conte si è appena insediato e la sua politica estera è il problema più delicato. Al G7 che inizia oggi in Canada il Premier ha un'occasione importante. GIULIO SAPELLI(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 06:00:00 GMT)CAOS LIBIA/ Elezioni e pacificazione, il flop di Macron rilancia l'Italia, di M. MercuriGOVERNO Conte/ I patti e le mosse per sostituire una sinistra che non c'è più, di G. Sapelli

Italia : governo Conte ottiene la fiducia alla Camera

Italia : Conte ottiene fiducia Senato con 171 sì

Chi sostiene il debito pubblico Italiano : Se non ci fossero banche e investitori istituzionali, i cittadini soffrirebbero molto di più perché lo Stato potrebbe finanziarsi soltanto attraverso le tasse e non anche attraverso obbligazioni (i Bot ad esempio) comprati da quei...

“Merkel offre la carota all’Italia - ma tiene il bastone dietro la schiena" : "Merkel offre la carota all'Italia, ma tiene il bastone dietro la schiena". Così l'agenzia di stampa Bloomberg titola un suo retroscena sui pensieri della cancelliera tedesca sul nuovo governo italiano, sulla base di quanto riferito da due funzionari del governo di Berlino. La Germania – scrive Bloomberg – è pronta a sfidare qualsiasi tentativo da parte del governo populista italiano di non rispettare i regolamenti ...

Classifica Mondiale Moto2 - GP Italia 2018 : Francesco Bagnaia mantiene la vetta - Miguel Oliveira si avvicina : Francesco Bagnaia mantiene la vetta della graduatoria iridata della Moto2, dopo il round del Mugello (Italia). Tuttavia, visto il quarto posto del centauro Italiano, il vincitore del GP Miguel Oliveira, in sella alla KTM, recupera dei punti ed ora è a -13. Lorenzo Baldassarri è terzo a 27 lunghezze da “Pecco“. Classifica Mondiale Moto2 2018 1 Bagnaia Francesco ITA 111 2 13 13 Oliveira Miguel POR 98 3 27 14 BALDASSARRI Lorenzo ITA ...

MotoGP - GP Italia 2018 : il Mugello trattiene il fiato per Valentino Rossi. Il fenomeno può giocarsi la vittoria - attenzione a Iannone e Dovizioso : Una fiumana gialla è pronta a esplodere, una Nazione intera si stringe attorno alla sua icona, il Dottore vuole guarire tutti i mali, il fenomeno da leggenda cerca di regalare un’impresa da antologia che riscriverebbe le logiche, gli annali, i record della storia del motociclismo. Tutto è possibile nel parco giochi del Mugello, tutto è possibile se in pista c’è Valentino Rossi che si sta esaltando nel suo weekend preferito, di fronte ...