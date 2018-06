L' Italia è una squadra normale Ovvio che non sia in Russia

«I grillini hanno due facce : una in Europa e un'altra in Italia» : «Nel Parlamento Ue fanno grandi dichiarazioni per l'accoglienza e l'inclusione. Poi a Roma stanno con Salvini. Sono solo degli opportunisti». L'accusa del presidente dei Verdi europei, Philippe Lambert

Volley - Giochi del Mediterraneo 2018 : la nazionale maschile dell’Italia. Una squadra giovane per puntare all’oro : L’Italia è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro nel torneo di Volley maschile ai Giochi del Mediterraneo 2018 in programma a Tarragona (Spagna) dal 22 giugno al 1° luglio. La nostra nazionale partirà con tutti i favori del pronostico anche se le altre formazioni del Mare Nostrum non devono essere sottovalutate: Francia, Spagna e Grecia sembrano essere le uniche squadre in grado di impensierirci nella corsa verso ...

Italia vs Francia : crisi sul caso Aquarius/ Da Parigi nessuna scusa : Italia vs Francia: caso migranti Aquarius apre la crisi istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” ma Macron non si scusa(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:46:00 GMT)

Tensione Italia-Francia : Salvini chiede le scuse<br>Eliseo : "Nessuna richiesta ufficiale" : 17.15 - La richiesta di scuse avanzata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini non era da ritenersi ufficiale. È quello che sostiene l'Eliseo, che oggi pomeriggio ha diffuso una breve nota per spiegare - e alimentare ancora di più la Tensione - che "la Francia non ha ricevuto alcuna richiesta ufficiale di scuse da parte dell’Italia".Di fronte a una dichiarazione ufficiale come questa, aspettiamoci a breve una risposta feroce da Salvini o da ...

Una lapide per ricordare il primo jihadista Italiano morto in Siria - polemica in Emilia : La Lega è furiosa e ha commentato così: 'Non è possibile omaggiare la memoria di chi ha sparso sangue e terrore nel mondo ed è inaccettabile che qualcuno lo abbia permesso'. Il consigliere regionale ...

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi» L’Eliseo : nessuna richiesta dall’Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - Salvini : «Senza scuse Conte non dovrebbe andare a Parigi». L'Eliseo : nessuna richiesta dall'Italia : Il ministro dell’Interno torna sul caso Aquarius: «Sul fronte Nord Africa, paghiamo tutti l’instabilità portata proprio dai francesi in Libia e a sud della Libia». «Senza scuse ufficiali , Conte fa bene a non andare a Parigi»

Migranti - Tria cancella l’incontro con Le Maire. L’Eliseo : «Nessuna richiesta ufficiale di scuse dall’Italia» : Dopo le dure parole del portavoce di Macron per la vicenda Aquarius il ministro dell’Economia annulla la visita in Francia dove oggi avrebbe dovuto incontrare Le Maire, confermato invece l’incontro di domani con il tedesco Scholz. In forse la missione di Conte alL’Eliseo in programma venerdì...

Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser / Pronti a lasciare l'Italia? In arrivo una vacanza d'amore per la coppia : Cecilia Rodriguez e Ignazio e Moser, l'ex ciclista pronto a lasciare l'Italia per la showgirl? Intanto i due progettano una vacanza d'amore per l'estate(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 15:50:00 GMT)

Aquarius - una parte dei migranti a Valencia con navi Italiane : 17.47 - Palazzo Chigi ha risposto con una nota alle accuse proveniente dalla Francia (Qui il testo)16.08 - Sophie Beau, vicepresidente di SOS MEDITERRANEE, ha fatto il punto della situazione: "Anche se questa è ben lungi dall’essere la soluzione migliore per le persone salvate, siamo sollevati dal fatto che una soluzione sia stata finalmente trovata per consentire l’approdo di 629 tra uomini, donne e bambini in un luogo sicuro in Spagna. ...

Spandau Ballet la band esplosa negli anni ‘80 - torna con una nuova formazione e arriva in Italia : 25 milioni di dischi venduti nel mondo, 23 singoli in hit parade e una presenza nelle classifiche britanniche per un totale di oltre 500 settimane. Gli Spandau Ballet, la band esplosa negli anni ‘80, torna con una nuova formazione e arriva in Italia per tre incredibili date esclusive: martedì 23 ottobre 2018 a Milano al Fabrique, mercoledì 24 ottobre all’Atlantico Live di Roma e giovedì 25 ottobre al Gran Teatro Geox a Padova. Gli Spandau Ballet ...

Problemi Iliad Italia per segnale internet senza 4G? Una soluzione nelle zone poco servite : Sono reali i Problemi Iliad Italia con il segnale internet scarso, certamente non in 4G, nelle aree meno servite come quelle lontane dalle zone metropolitane? I primissimi clienti del vettore che hanno aderito all'unica offerta super scontata di 5.99 euro hanno pure sperimentato qualche anomalia nella connessione di rete, giusto dunque fare chiarezza sulla bontà del servizio o meno del vettore. Direttamente nella redazione di OM - ...

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole. Conte : aspetto una telefonata di scuse : Il premier Italiano avrebbe dovuto incontrare Macron, ma le accuse per la vicenda della nave Aquarius hanno compromesso i rapporti

Aquarius - la Francia : Italia vomitevole Conte : Aspetto una telefonata di scuse : Un'intesa, quella con Washington, che si è saldata sulla Russia e in parte anche sul più morbido atteggiamento verso la politica commerciale della Casa Bianca sui dazi, ma che ha un senso strategico ...