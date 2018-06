L' Italia è la minaccia più grave per la stabilità dell' euro

Zona euro - per Vasiliauskas - Bce - Italia non è minaccia : La situazione politica in Italia non rappresenta una minaccia all'euroZona, nonostante le agitazioni che sta causando sui mercati finanziari. Lo ha detto il membro del board della Bce Vitas Vasiliauskas.

La minaccia di Salvini : "Porti Italiani chiusi agli sbarchi dei migranti" : La nave Aquarius con a bordo oltre 600 migranti non potrà attraccare in Italia: il Viminale, infatti, non intende autorizzarne lo sbarco, ritenendo che, trovandosi l'imbarcazione a 43...

Ue : Di Maio - non si deve minacciare nessuno ma far valere Italia : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – “Io non credo affatto che si debba andare lì a minacciare qualcuno. Semplicemente quando non vediamo l’interesse degli Italiani, fermiamoci un attimo. Ricominciamo a spiegare che l’Italia è un Paese fondatore dell’Ue, che dà diversi decine di miliardi di euro al bilancio europeo e pretende solo di essere trattato come tutti gli altri paesi europei sono stati trattati”. Ad affermarlo ...

L'incertezza Italiana minaccia l'euro : Il mondo intero, non solo l'europa, osserva con attenzione la crisi politica italiana. Due grandi giornali americani, il Wall Street Journal e il New York Times, si soffermano sulle difficoltà del nostro ...

Commissario Ue : “Mercati insegneranno agli Italiani a votare”. Salvini. “Pazzesco - ci minaccia” : La politica italiana insorge per le dichiarazioni shock del Commissario Ue al Bilancio Gunther Oettinger, esponente dell’Unione cristiano democratica di Angela Merkel, in un'inetrvista che andrà in onda stasera, ha detto: "I mercati insegneranno agli italiani a votare nel modo giusto".Continua a leggere

Incarico a Cottarelli - l’Italia si divide in pro e contro : Mattarella minacciato di morte : Il Paese si divide, sui social network e nelle piazze, sull'appoggio o la condanna a presidente Mattarella. Toni duri e minacce su cui la Polizia postale ha avviato un monitoraggio, con l'obiettivo di segnalare all'autorità giudiziaria i commenti che contengano reati perseguibili d'ufficio.Continua a leggere

Governo Cottarelli - Salvini 'minaccia' Berlusconi : Forza Italia spaccata : Centrodestra già spaccato su Carlo Cottarelli. Se Fi e Berlusconi votano o si astengono sul nome indicato dal Quirinale, "mi pare evidente" che l'alleanza di centro destra si rompe. Lo ha detto il leader della...

Giro d'Italia - Froome : 'La strada era pericolosa - mai minacciato di fermarci' : Resta un momento di sport ad altissimo livello per migliaia di cittadini, appassionati, turisti, che hanno assistito alla gara in una cornice unica al mondo'.

Salvini : «Savona al Tesoro per il bene dell'Italia. L'Ue ci minaccia? Faremo l'opposto» : Duro attacco all'Europa di Matteo Salvini con il mezzo, ormai rituale, della diretta Facebook che gli consente di arrivare a un pubblico amplissimo. «L'Europa consiglia, a volte...

Salvini : 'Savona al Tesoro per il bene dell'Italia. L'Ue ci minaccia? Faremo l'opposto' : Ad agitare i mercati sono le parole del leader della Lega, Matteo Salvini, che non intende cedere sulla nomina dell'economista euroscettico Paolo Savona a ministro dell'Economia, definito, in un post ...

Governo M5s-Lega - Di Battista : “Colle non abbia paura e rispetti volontà Italiani”. Il Pd : “Minaccia gravissima - eversivo” : Una lunga, snervante attesa quella della salita al Colle di Giuseppe Conte, poi sciolta con la convocazione ufficiale fissata per le 17.30. Un’attesa durante la quale si sono susseguite dichiarazioni ottimistiche, durissime critiche per il curriculum del candidato scelto dai due leader per guidare il nuovo esecutivo giallo-verde, silenzi che hanno lasciato trapelare ansia e preoccupazione per le decisioni del Quirinale. Una tensione che è ...

Di Battista minaccia Mattarella : "Non si opponga agli Italiani" : ' Sergio Mattarella non deve opporsi agli italiani' . È un vero e proprio attacco frontale ai vertici della Repubblica quello che arriva da Alessandro Di Battista nelle delicatissime ore in cui si ...

«L'euro è una minaccia per l'Europa più della Brexit. L'Italia non è come la Grecia - farebbe bene a uscire» : Hague paragona L'Italia alla Grecia , ma fissando un punto importante: 'L'Italia è una grande economia internazionale, la terza più grande dell'eurozona: quando la Grecia era in conflitto con l'euro, ...