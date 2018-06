Lista nera per 200 farmaci | anche depressione tra gli effetti collaterali

dilei

(Di giovedì 14 giugno 2018) I ricercatori dell’Università dell’Illinois hanno portato a termine uno studio che ha analizzato ipiù comuni, riscontrando che circa 200 hanno come effetto collateralela. Il risultato della ricerca, pubblicato sul Journal of American Medical Association, è piuttosto preoccupante,perché nel mirino degli studiosi sono finitiche usiamo tranquillamente, come analgesici, antidolorifici, antiacidi,per la pressione o il cuore e persino la pillola anticoncezionale. Negli Stati Uniti, più di una persona su tre assume un farmaco che, come effetto collaterale, può indurre alla. Dai dati rilevati, è emerso che il 15 per cento delle persone che hanno fatto uso contemporaneamente di tre o piùdella black list, hanno avuto casi didurante tutto il periodo dell’assunzione. Un segnale piuttosto allarmante, che ha ...