L' Irlanda al voto Contro la bestemmia

La rivoluzione sociale del voto in Irlanda : Quando Papa Francesco si recherà a Dublino per l'Incontro Mondiale delle Famiglie alla fine di agosto, troverà un'Irlanda molto diversa da quella che aveva incontrato nel lontano 1979 Giovanni Paolo II, l'ultimo papa in visita ufficiale in quel paese. Sebbene la vittoria del "sì" nel referendum sull'aborto fosse prevedibile, i risultati del voto mostrano una realtà sociale un po' sorprendente. Ben al di là ...

Irlanda - referendum aborto/ Risultati voto : stravince il sì! Varadkar : “Abbiamo fatto la storia” : Irlanda, referendum aborto, Risultati voto: stravince il sì! Il primo ministro Varadkar: “Abbiamo fatto la storia”. Storica svolta, con l'introduzione dell'interruzione di gravidanza libera(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 08:09:00 GMT)

Irlanda al voto per il referendum sull'aborto che divide il Paese : È un vero e proprio assalto quello che sta vivendo in queste ore l'aeroporto di Dublino, dove almeno 35mila espatriati stanno confluendo per dire la loro nel referendum che dovrà decidere se mantenere il divieto di aborto in Irlanda, o abolire l'ottavo emendamento della Costituzione, che lo rende illegale in ogni caso.I seggi hanno aperto questa mattina alle sette e rimarranno aperti fino alle nove di questa sera, ora italiana. Domattina alle ...

La cattolica Irlanda al voto per cancellare la legge sul divieto di aborto : Seggi aperti fino alle 23 in Irlanda per l'appuntamento con la storia. Si vota il referendum sull'aborto, in un Paese fortemente cattolico e profondamente diviso. È la sesta consultazione popolare sull'aborto in Irlanda in 35 anni e anche stavolta più di tre milioni di persone decideranno se allinearsi all'Europa e mettere fine al divieto, scritto in Costituzione, all'aborto. Il referendum punta a cancellare la legge che vieta ...

Referendum sull’aborto Irlanda - da tutti il mondo tornano per il voto : Conto alla rovescia per il Referendum che il 25 maggio potrebbe fare la storia in Irlanda. I cittadini sono chiamati alle urne per decidere se è arrivato il momento di rendere l’aborto legale e accessibile a tutte le donne. Per farlo dovranno votare «Yes» all’abrogazione dell’ottavo emendamento della Costituzione (introdotto nel 1983), quello che equipara «il diritto alla vita del feto» allo stesso della madre. Chi aiuta una ...

