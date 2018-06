Limite al contante | perché l’idea di Salvini è anacronistica e allontana l' Italia

Salvini : 'Nessun Limite al contante - cedolare secca per i negozi e via l'Imu su quelli sfitti' : Niente limite all'uso del contante , flat tax già nel 2018, smantellamento della riforma Fornero e subito quota 100, cedolare secca anche per gli affitti commerciali e stop all'Imu per i negozi sfitti.

Fisco - Salvini : “Fosse per me nessun Limite a spesa in denaro contante. Già nel 2018 rivoluzione fiscale con la flat tax” : “Io sono contro ogni tipo di coercizione, fosse per me non ci sarebbe alcun limite alla spesa di denaro contante, perché ognuno è libero di usare i soldi del suo conto corrente come vuole, dove vuole e pagando quello che vuole”. A dichiararlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini dal palco dell’assemblea annuale di Confesercenti a Roma. Una proposta, questa, non contenuta nel Contratto di governo ...