Lichte | Bischoff e Borkert - Tre designer a ruota libera

quattroruote

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il titolo del programma, con cui ci hanno invitati a Berlino, è ambizioso, Shape the future, e lobiettivo è comunicare a un gruppo di giornalisti europei come sta cambiando il gruppo Volkswagen. Ma mentre si sente tanto parlare di futuro, alle presentazioni dei nuovi prodotti quegli stessi giornalisti continuano a vedere le solite auto: Suv, Suv e poi ancora Suv. Auto che arrivano ora sul mercato, ma il cui sviluppo è iniziato almeno quattro anni fa, in uno scenario del tutto diverso da quello attuale. Ma allora di che cosa stiamo parlando? E quando inizierà davvero a prendere forma questo futuro di auto elettriche, autonome, connesse e condivise?Visione nuova. Su un battello in navigazione sul canale che porta a Potsdam (mobilità alternativa?), Marc, capo del design Audi, non si tira indietro e rilancia la palla nella mia metà campo: Ci vorrà un po di tempo, ammette, ma quel ...