Libia | Algeria e Tunisia | le tre rotte della frontiera Sud che preoccupano l' Italia

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il problema dei problemi si chiama frontiere esterne. Che poi si traducono in: quella libica, quella tunisina e ora anche quella - meno conosciuta al momento ma che alla Farnesina, come al Viminale, monitorano con crescente attenzione – algerina.Treper tre Paesi che, ognuno con la sua specificità, presentano segni preoccupanti di crisi: politica, sociale, istituzionale. Si emigra per disperazione, ma anche per protesta. È il caso dell'. "La migrazione degli algerini, la harga, è un problema perché uccide molte persone – annota Kamel Daoud, in un pregnante reportage per The New York Times, riportato da Internazionale -. Ma soprattutto è un problema per il governo di Algeri: il fatto che i suoi cittadini intraprendano un viaggio così pericoloso è la prova evidente dei suoi tanti fallimenti, politici ed ...