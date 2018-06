L’estate del cambiamento

Fiorentina - ufficializzato il primo acquisto delL’estate : Hancko è viola : Fiorentina alle prese con il primo acquisto della sessione estiva, si tratta di David Hancko, calciatore che arriva dal MSK Zilina “La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, del calciatore David Hancko dal MSK Zilina. Hancko è nato a Prievidza il 13 dicembre del 1997, nell’ultima stagione ha disputato 32 partire realizzando 4 reti. Il calciatore ha collezionato inoltre 7 presenze nella ...

Depilazione last minute - irrinunciabile per il 40% degli uomini ed il 53% delle donne. Ecco i nuovi trend delL’estate : Dimenticate petti villosi e schiene irsute. Il nuovo trend per il maschio di oggi è la Depilazione full body, o di specifiche parti del corpo. Un rito che il 40% degli italiani considera ormai irrinunciabile, soprattutto a ridosso dell’estate, per trattare quelle parti del corpo come il petto (il 58% degli uomini lo vuole privo di peli), l’inguine (41%), le spalle (40%) e gli addominali (38%). Una moda che si è fatta strada nel corso degli anni, ...

Lazio - la mossa di Tare : in arrivo il primo colpo delL’estate : Igli Tare, ds della Lazio, si appresta a piazzare il primo acquisto della calda estate che vedrà il club laziale certamente protagonista Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro. L’arrivo ...

L’estate di J-Ax e Fedez in Italiana scalda Verona prima del ritorno in radio con The Kolors (video) : J-Ax e Fedez in Italiana scaldano l'atmosfera dell'Arena di Verona con il brano che hanno concepito per la conclusione del progetto congiunto che hanno avviato con il singolo Vorrei ma non posto. Già presenti sul palco dell'Arena di Verona per la prima puntata delle premiazioni, i due artisti sono tornati davanti al pubblico dei Wind Music Awards per una nuova interpretazione del brano con il quale hanno dato assalto alle radio in vista ...

Alvaro Soler con La Cintura all’Arena di Verona - tormentone delL’estate 2018 prima dell’album di inediti (video) : L'esibizione di Alvaro Soler con La Cintura all'Arena di Verona: il cantante spagnolo ha preso parte al secondo appuntamento con la musica dei Wind Music Awards 2018, condotti da Carlo Conti e Vanessa Incontrada. Il ritmo dell'estate 2018 impazza con La Cintura di Alvaro Soler (qui video, testo e traduzione del singolo) che, dopo il successo di Yo Contigo Tù Conmigo dello scorso anno, si ripropone come tormentone estivo. Accompagnata anche da ...

Il premio “ballerino delL’estate”? Lo ha già vinto questo bambino : si scatena sulla canzone rap. Ed è irresistibile : Più di 2 milioni di visualizzazioni su Instagram (profilo: balleralert) in un solo giorno. Il merito è di questo bambino statunitense che, a bordo di una barca, si scatena sulle note di “Bank account” del rapper 21 Savage. L'articolo Il premio “ballerino dell’estate”? Lo ha già vinto questo bambino: si scatena sulla canzone rap. Ed è irresistibile proviene da Il Fatto Quotidiano.

Dimagrire prima delL’estate : ecco la dieta più popolare per perdere peso velocemente : Si avvicinano le vacanze estive ed è tempo della cosiddetta “prova costume” tanto temuta da molti che fa ricorrere ad esercizio fisico e alimentazione sana last minute dopo magari un anno di eccessi. Secondo un sondaggio del potente motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, gli italiani passano in media gli ultimi 5 mesi prima di partire per le vacanze cercando di perdere peso e riescono a buttare giù in media 3 chili. Peccato però che il ...

Freschello il vino delL’estate - in una nuova veste tutta da assaporare : ? ?Più raffinato il formato, più spazio alla creatività per i brindisi in compagnia. Freschello rinnova la sua immagine per rappresentare al meglio la qualità e le peculiarità delle varie linee. E non solo, anche il rinnovamento del sito internet (www.Freschello.it) per facilitare l’interazione con gli utenti, approfondendo tutti gli aspetti del marchio sotto un profilo più aggiornato e di interesse. Molte le novità studiate da Cielo e Terra per ...

La rete della seduzione : la tendenza delL’estate gioca con il vedo/non vedo : Che cosa c’è di più sexy di un paio di calze a rete? Come la tela del ragno, sono un disegno sottile che invita ad avvicinarsi ma con cautela, consci del pericolo che ci aspetta. Sì, perché la rete rappresenta perfettamente il gioco della seduzione, che guidando l’occhio in un vedo e non vedo che incuriosisce, a tratti rivelando e a tratti respingendo, detta le regole del corteggiamento. Sono le stesse che si applicano per il ...

Le polo e le camicie delL’estate 2019. Le anteprime di Pitti Uomo 94 : [Guarda Lo Speciale Pitti Uomo] Le fantasie a colori della prossima estate si esprimono al meglio su camicie e polo di lino, cotone e filati misti. L’intramontabile fantasia tartan stampata è interpretata con raffinatezza, mentre fiori, pappagalli e piante tropicali accendono le proposte più pop. Il logo perlopiù si mimetizza o scompare del tutto per lasciare spazio al tessuto. Mussole e Seersucker si tingono di tonalità tenui e delicate, ...

Il turbante : il nuovo tormentone delL’estate : Il turbante fa subito pensare a luoghi esotici, al mare, all’estate. Bene, sappiate che adesso è di super tendenza! Possiamo portarlo sia in città che al mare, se siete tipi abbastanza gipsy anche in ufficio! Vediamo insieme qualche spunto su come abbinarlo. Fonte Pinterest ll turbante: a chi sta bene Qui è proprio una questione di vedercisi: io ad esempio sto malissimo (secondo me), mentre mia sorella sta da dio, ha proprio il viso da ...

Tutte le sfumature del bronde - che torna per L’estate 2018 : Quando è esploso, nel 2014, il bronde è diventato subito di gran tendenza, del resto è stato il primo colore a spopolare su Instagram a suon di hashtag ad hoc e a conquistare la testa delle star e delle donne comuni, senza nessuna distinzione. L’ibrido, di significato e significante, comcentrato in quella parola tutta nuova, fusione perfetta di brown e blonde, ha messo d’accordo quelle che bionde avrebbero voluto esserlo davvero, e ...

“Non è possibile”. Michelle - ecco il primo bikini delL’estate. Cosa notate? : Dopo il clamoroso successo del Festival di Sanremo, Michelle Hunziker è stata “promossa” da Mediaset. Alla conduttrice, infatti, è stata affidata la conduzione del programma Vuoi scommettere? La Hunziker conduce la trasmissione insieme alla figlia Aurora Ramazzotti che fa l’inviata per le scommesse esterne. In trasmissione ci sono sempre ospiti d’eccezione eppure, nonostante il grande successo della prima puntata, lo show non sta riscuotendo il ...

Oroscopo Ada Alberti : previsioni del weekend e delL’estate : Ada Alberti: Oroscopo del 9 e 10 giugno con le previsioni dell’estate Ada Alberti è tornata protagonista a Pomeriggio Cinque. L’astrologa Mediaset ha salutato il pubblico di Canale5 regalando l’Oroscopo del weekend e dell’estate. Barbara d’Urso ha chiuso infatti oggi la stagione 2017/18 di Pomeriggio 5, dopo aver salutato domenica scorsa il pubblico di Domenica Live. Il rotocalco pomeridiano dell’ammiraglia ...