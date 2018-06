Legge Basaglia | la fine dell’emarginazione

A 40 anni dalla Legge Basaglia : conferenza ad Aosta per fare il punto della situazione - AostaOggi.IT : Quindi non è questione di chi è più o meno debole, ma è la politica che deve essere capace di creare le condizioni affinché, a partire dalle maggiori fragilità, si possa dare la più forte risposta. ...

Ospizi lager : sempre più anziani rischiano di finire come i malati psichiatrici prima della Legge Basaglia : “Il rischio dell’istituzionalizzazione è sempre presente, perché laddove ci sono persone deboli o indebolite dalla malattia, e persone forti che governano la situazione, facilmente si perdono di vista diritti e identità. Se oggi un rischio c’è, forse non è tanto nella psichiatria quanto nell’universo degli anziani“. E’ quanto dichiarato da Leo Nahon, medico settantenne che fino al 2015 è stato direttore della ...

A 40 anni dalla Legge Basaglia ecco la Dream World Cup - il mondiale di calcio dei pazienti psichiatrici : Un gol alla pazzia. A 40 anni dalla legge Basaglia, che chiuse per sempre i manicomi in Italia, al Pala Tiziano di Roma risuona il fischio d'inizio della "Dream World Cup", il campionato mondiale di calcetto per pazienti psichiatrici. Nove nazionali da tutto il mondo, 150 giocatori, e il sogno di portare a casa la coppa. Ma per l'allenatore della nazionale italiana Enrico Zanchini, c'è una vittoria più importante: "Questi ...

La Legge Basaglia : da rivoluzione a psichiatria di collocamento : La mia vita è sempre stata molto influenzata da loro, i miei genitori, e dalle loro esperienze. Nonostante abbia vissuto in altre città o in altri Paesi, parlato altre lingue e fatto esperienze a mia ...

Quarantesimo anniversario della Legge Basaglia : eredità e nuove prospettive : "Il 13 maggio di quarant'anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa - nota come "legge Basaglia" - che modificò la concezione e i criteri dell'assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l'Italia in posizione d'avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo d'orgoglio per la nostra cultura e la nostra civiltà". Lo scrive il presidente Sergio ...

40 anni della Legge Basaglia : a Casalecchio la 3 giorni della Salute Mentale : La presentazione sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale youtube della Casa della Conoscenza. Si continua venerdì 18 maggio, alle 17 presso lo spazio ECO in Via dei Mille, con I 40 anni ...

Per i 40 anni della Legge Basaglia - Festina Lente Teatro presenta 'La vita fragile. Ha quarant'anni la Legge Basaglia' : In questi anni si è formato un gruppo stabile aperto, fatto di attori fuori dagli schemi, che collabora con me nella realizzazione degli spettacoli. Un gruppo di straordinaria umanità, capace di ...

Psichiatria : Mattarella - ‘Legge Basaglia’ sfida per inclusionee sostegno fragilità : Roma, 13 mag. (AdnKronos) – “Il 13 maggio di quarant’anni fa il Parlamento italiano approvò una riforma fortemente innovativa -nota come ‘legge Basaglia’- che modificò la concezione e i criteri dell’assistenza psichiatrica, superando la logica di mera custodia dei manicomi. Si tratta di norme che hanno collocato l’Italia in posizione d’avanguardia e, ancora oggi, costituiscono un motivo ...

Psichiatria : Mattarella - ‘Legge Basaglia’ sfida per inclusionee sostegno fragilità (2) : (AdnKronos) – “Oggi sappiamo che la migliore garanzia del rispetto della dignità delle persone con malattia psichica è il sostegno alle famiglie, con la possibilità di accedere a terapie adeguate su tutto il territorio nazionale: ogni sforzo deve essere destinato allo scopo di non lasciare soli coloro che devono accudire i malati”. “Nell’ambito di una società ove sono presenti sempre ulteriori marginalità, la ...

‘M’interessa più il malato della malattia’ - cos’è rimasto della Legge Basaglia 40 anni dopo : tra rischio carcere e liste d’attesa : Nel 1968 nel documentario Rai “I giardini di Abele” il giornalista Sergio Zavoli chiede a Franco Basaglia: “È interessato più al malato o alla malattia?”, e lo psichiatra risponde: “Decisamente al malato”. È in questa ormai famosa affermazione che sono racchiusi il pensiero e l’opera di Franco Basaglia, l’uomo che rivoluzionò la realtà dei manicomi fino ad avviarli alla dismissione e alla chiusura sancita dalla legge 180 del 13 maggio 1978, che ...

Storie dal manicomio prima della Legge Basaglia : «Mio padre suonava il contrabbasso, mia madre il pianoforte, i miei fratelli e le mie sorelle erano impegnati tutti nel campo artistico, chi flauto chi direttore d’orchestra, chi insegnante di musica. Io suonavo il violino da quando avevo sette anni e a diciotto avevo iniziato a lavorare in orchestra. Una vita disordinata, commentavano i medici, causa delle mie tendenze teatrali tramutatisi in manie di persecuzione e psicosi. Non contenta avevo ...

Legge Basaglia - 40 anni fa chiudevano i manicomi : Legge Basaglia, 40 anni fa chiudevano i manicomi Il 13 maggio 1978 fu approvata la Legge 180, che segnò la fine dell'era degli ospedali psichiatrici in Italia, regolamentò il Tso e istituì i servizi di igiene mentale pubblici. La riforma porta il nome dello psichiatra veneziano che ne fu ideatore e ...

Legge Basaglia - 40 anni fa chiudevano i manicomi - : Il 13 maggio 1978 fu approvata la Legge 180, che segnò la fine dell'era degli ospedali psichiatrici in Italia, regolamentò il Tso e istituì i servizi di igiene mentale pubblici. La riforma porta il ...