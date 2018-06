Le sanzioni alla Corea del nord resteranno fino alla denuclearizzazione | dice Pompeo

Russia - no del M5S alla risoluzione del Parlamento Ue sul rinnovo delle sanzioni : Dopo le aperture del governo italiano al dialogo con la Russia ora a dire no alle sanzioni sono anche gli eurodeputati del Movimento 5 Stelle.Il rinnovo delle misure restrittive imposte da Bruxelles a Mosca in seguito al referendum che ha sancito l"annessione della Crimea al territorio russo è previsto per fine luglio. E anche se il tema non compare nell"ordine del giorno provvisorio del prossimo Consiglio europeo del 28 e 29 giugno, è altamente ...

M5s al Parlamento Ue voterà no al testo sulle sanzioni alla Russia : No alle sanzioni contro la Russia. Il Movimento Cinque Stelle a Strasburgo voterà contro la risoluzione del Parlamento europeo che chiede al Consiglio Ue di "restare unito nella politica delle sanzioni alla Russia e di prolungarle". Lo rende noto la delegazione del M5S all'EuroParlamento."Con la Russia bisogna aprire un canale di dialogo - si sottolinea nella nota della delegazione -. L'Europa deve cambiare registro. Ecco perché ...

Nuove sanzioni americane alla Russia : Nuove sanzioni americane nei confronti di compagnie e cittadini russi. alla base della decisione vi sarebbero i cyber-attacchi condotti da Mosca ai danni degli archivi digitali di Washington. Cinque ...

Il premier Conte ad Amatrice e le sanzioni di Trump alla Russia. Le notizie del giorno in breve : DALL'ITALIA Successo della Lega e del centrodestra alle amministrative. La coalizione guidata da Matteo Salvini esce rafforzata dal voto nei 761 comuni, vincendo al primo turno in tre capoluoghi: Treviso, Vicenza e Catania. Il centrosinistra perde Terni, dove andranno al ballottaggio Lega e M5s, m

G7 - Conte : 'Lavoriamo per togliere le sanzioni alla Russia' | : Il presidente del Consiglio italiano al termine vertice di Charlevoix: "Spero che Mosca possa sedere quanto prima a un tavolo del G8". Sulle Ong: "Il governo non ce l'ha con loro". Intesa con Trump, ...

Conte al G7 : sanzioni alla Russia non si tolgono da oggi a domani : Charlevoix, 9 giu. , askanews, L'Italia è per il 'dialogo' con la Russia ma certo 'non è possibile abbandonare da oggi al domani le sanzioni'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a ...

Fini : "sanzioni alla Russia dannose. Fa bene Conte a star con Putin" : Il giornalista ripercorre poi la cronaca di quei giorni: dal niet della Nato in poi. ' Una delle obiezioni per tenere fermo il punto su queste sanzioni è che non si possono violare le leggi di ...

Boccia - Confindustria - : via le sanzioni alla Russia ma solo insieme al club Ue : Togliere le sanzioni alla Russia gioverebbe all'economia italiana ma farlo da soli in Europa non è pensabile. È questa in sintesi la posizione di Confindustria espressa dal presidente Vincenzo Boccia . LEGGI ANCHE G7, nessuno strappo con la Ue. ...

"Togliere le sanzioni alla Russia - ma non da soli" : Le sanzioni alla Russia "da un punto di vista economico andrebbero tolte perché siamo un Paese ad alta vocazione esportativa" ma, dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, "è evidente che tutto questo va fatto in una compagine europea. Non possiamo fare le cose da soli, fuori dal club". Così sui dazi Usa. "Il Governo deve difendere la posizione europea: questo ci dice che abbiamo bisogno di più Europa e ...