Le milizie libiche avvertono Salvini | Pronti a partire 52mila migranti

ilgiornale

: Da 'Il Giornale' - mbwManzoni : Da 'Il Giornale' - gaboiac : RT @CentroStudiInt: Il ruolo delle milizie libiche nel traffico di esseri umani Leggi qui l'analisi: - CentroStudiInt : Il ruolo delle milizie libiche nel traffico di esseri umani Leggi qui l'analisi: -

(Di giovedì 14 giugno 2018) L'estate arriva e ia salpare dalla Libia alla volta dell'Italia sarebbero almeno. Un'onda di persone che, per ora, sono preda dei trafficanti di uomini che agiscono sulle coste settentrionali dell'Africa e che, se Roma non farà qualcosa, potrebbero presto riversarsi in mare.Il fatto è che, cambiato il governo centrale, lesembrano voler avre conferme degli accordi fatti con Minniti. Tradotto: l'Italia deve confermare il sostegno economico (e non solo) per fermare l'afflusso di profughi.Non è un caso senei giorni scorsi ha annunciato che sta facendo di tutto per portare a termine i preparativi che nelle prossime settimane dovranno portarlo a Tripoli. Il ministro dell'Interno dovrebbe incontrare sia Haftar che Al Serraj per confermare, o migliorare se richiesto, gli accordi presi a suo tempo dall'ex capo del Viminale. "Come voi sapete - ha ...