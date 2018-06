Le malattie reumatiche costano 4 miliardi l’anno | prevenzione e diagnosi precoce sono le

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) “In Europa, ogni anno spendiamo 200di euro per l’assistenza socio-sanitaria ai malati reumatici. Oltre 4solo in Italia. Si tratta diin netta crescita in tutto il continente. L’obiettivo deve essere quello di incrementare lae il numero diprecoci, per garantire risparmi per il sistema sanitario e ridurre le spese sanitarie dirette ma anche i costi indiretti rappresentati dalle pensioni di invalidità o dalle giornate lavorative perse. Ma individuare tempestivamente una malattia reumatica spesso risulta difficile ed è un compito che va affidato solo al reumatologo. Per ottenere questi risultati è necessario che vi siano più strutture sanitarie specializzate attive nelle varie Regioni. Questa è la direzione in cui va l’Europa. E in cui deve andare l’Italia, dove esiste una reumatologia di assoluto livello”. E’ questo l’appello ...