Le case per vacanza generano un tesoretto per l' economia

Fvg : casellati - Romoli punto riferimento per autonomie : 'Il mondo della politica e quello delle autonomie -aggiunge- perdono un riferimento importante e io un amico personale'.

Fvg : casellati - Romoli punto riferimento per autonomie : Roma, 14 giu. (AdnKronos) - "Sono vicina ai familiari e agli amici di Ettore Romoli, scomparso la notte scorsa a Udine. Politico di straordinario valore, ha saputo sempre interpretare il suo ruolo con spirito di servizio e passione autentica. Sia da parlamentare, fu senatore della Repubblica nella X

Una app per i 28 mila inquilini delle case popolari : È stata presentata martedì, a milano, e promette di innescare una piccola rivoluzione nell'universo delle case popolari. Si tratta della nuova app sviluppata da Atc per favorire l'accessibilità ai ...

Vulcano Kilauea - cresce la disperazione alle Hawaii : 700 case distrutte mentre si susseguono i terremoti [FOTO e VIDEO] : 1/15 ...

Reggia di caserta - furto choc : trafugati pezzi di un'opera di «Terrae motus» : furto alla mostra di arte contemporanea «Terrae motus» nella Reggia di Caserta. Sono state trafugate infatti ieri, durante l'apertura serale del sito patrimonio dell'Unesco,...

Reggia caserta - rubati frammenti opera : Caserta, 10 GIU - Furto alla mostra di arte contemporanea "Terrae Motus" nella Reggia di Caserta. Sono state trafugate infatti ieri, durante l'apertura serale del sito patrimonio dell'Unesco, due ...

Sicilia non paga rata - perde case agenti : ANSA, - CATANIA, 8 GIU - La Regione Siciliana, inadempiente nei confronti della ditta esecutrice dei lavori dell'ultima rata dei lavori, di 445mila euro, il 15% del costo totale dell'opera, dovrà ...

Agrifood tech - le sfide per il settore lattiero-caseario : Eppure, nell'economia in generale, la tecnologia di nuova generazione ha reso il software e le applicazioni più agili, flessibili e accessibili , e meno costosi, . In effetti, i dati di base che sono ...

Maisons du Monde - una casetta anche per i bambini : Tropicale, vintage, romantico e persino industriale. I più piccoli sono sempre più esigenti in fatto di tendenza e Maisons du Monde presenta una nuova collezione pensata per accontentare la loro voglia di crescere. Nessun freno alla dimensione dell’immaginazione, stimolata da arredi e complementi da mixare per creare uno stile unico e personale. LEGGI anchePipì a letto, gli errori da evitare Il primo rifugio Ricordate quando da piccoli ...

caserta - estate da re con Kaufmann - Agresta operine del '700 - Butterfy e Cavalleria : Al ristorante sito accanto alla Fontana di Diana e Atteone sono previsti aperitivi a tema e cene al termine degli spettacoli.

Tunisia : proteste per naufragio - incendiata caserma : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Agrigento - case popolari pericolanti a Ribera : 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune : Agrigento, case popolari pericolanti a Ribera: 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune A causa di una firma, non possono tornare nelle proprie abitazioni. L’inviata di “Striscia la Notizia” Stefania Petyx si è recata nuovamente sul posto per documentare la situazione Continua a leggere L'articolo Agrigento, case popolari pericolanti a Ribera: 60 famiglie ancora in affitto a spese del Comune proviene da NewsGo.

PIZZA EXPO caseRTA - Al Parco Maria Carolina conto alla rovescia per la terza edizione : Ospiti della sette giorni saranno grandi nomi come Marco Amoriello , tre volte campione del mondo di PIZZA senza glutine; Luciano Sorbillo , esponente della terza generazione della storica famiglia ...