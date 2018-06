Lazio | Tare in Inghilterra per vendere Felipe Anderson | i dettagli dell’affare

Lazio - la mossa di Tare : in arrivo il primo colpo dell’estate : Igli Tare, ds della Lazio, si appresta a piazzare il primo acquisto della calda estate che vedrà il club laziale certamente protagonista Il ds della Lazio, Igli Tare, si appresta a mettere a segno il primo colpo della sua estate. La “rosea” infatti, stamane parla di accordo fatto e finito con il Betis Siviglia per Riza Durmisi. Si tratta di un terzino di fascia sinistra, che verrà pagato attorno ai 7 milioni di euro. L’arrivo ...

Lazio - Tare pronto a chiudere con il Bruges per Wesley : Tira e molla su Wesley. La trattativa per il momento non decolla, ma il dialogo è continuo. Il Bruges rimanda al mittente l'offerta di 5 milioni di euro più 1,5 di bonus della Lazio,ma Lotito non s'...

Lazio - con Casillas e Acerbi si punta ad aumentare la personalità : personalità. E' questa la caratteristica principale che la Lazio ricerca dal mercato. Quella che è terribilmente mancata in questa stagione. Non è un caso che nei momenti fondamentali i biancocelesti ...

Strakosha : 'Per la Lazio ho rifiutato la Roma - devo tutto a Tare' : Intervistato dal portale albanese RTSH Sport, Strakosha ha raccontato la "sua" Lazio. "Scelsi la Lazio grazie a Tare" Strakosha rifiutò la Roma per la Lazio: "Sì, sarei potuto andare lì, ma grazie a ...

Lazio - Strakosha : 'Senza Tare sarei potuto andare alla Roma' : Ai microfoni di RTSH Sport Strakosha ricorda la parata più bella dell'anno, quella 'sul rigore di Dybala a Torino' che ha anche 'regalato alla squadra la vittoria al 96 ° minuto'. CRESCITA L'...

Lazio - Tare cerca il partner di Immobile in attacco : La Lazio va in attacco. E cerca un partner per Immobile. Sul taccuino ci sono tre profili molto interessanti come Gabbiadini, Zaza e Azmoun, più uno che, allo stato attuale, appare più una suggestione ...

InfLazione : a maggio rialza la testa soprattutto nell'alimentare e trasporti : Forse inaspettatamente, ma l'indice generale dei prezzi nel mese di maggio 2018 ha subito un deciso e significativo aumento. In rapporto al solo dato di aprile, che già aveva fatto registrare un incremento di circa lo 0,5%, a maggio l'indice generale dei prezzi è più che raddoppiato attestandosi all'1,1%. Sono i dati ufficiali, resi noti dall'Istat, che solo un paio di giorni fa aveva reso pubblici analoghi dati sul livello di occupazione in ...

Borut Pahor al Quirinale - coLazione con Mattarella : Sono stati giorni intensi per il presidente della Repubblica italiana , Sergio Mattarella. Ieri sera, il capo dello Stato ha definito "complesso" l'itinerario "che si è concluso con la formazione del ...

Strappa la carta di circoLazione dalle mani dei carabinieri che aveva insultato - solo per evitare la multa. Finisce nei guai : Oltraggio, minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale : sono queste le accuse contestate a A.S. , queste le sue iniziali, , 52enne di Gallipoli deferito in stato di libertà dai carabinieri della ...

Grandi manovre Lazio - vertice Lotito-Inzaghi con Tare : È andato in scena ieri sera l'incontro tra il presidente della Lazio Claudio Lotito, il ds Igli Tare e il tecnico Simone Inzaghi. I tre sono arrivati attorno alle 21.15 al ristorante da 'Vladimiro' in ...

Tare blinda Immobile : 'Resta alla Lazio. Milinkovic diventerà il centrocampista più forte del mondo' : Igli Tare, ds della Lazio ha parlato a margine della premiazione che lo ha visto protagonista come miglior scouting dell'anno. Ai microfoni di Sky Sport ha provato a fare chiarezza sul futuro della ...

Tare : 'Immobile resterà alla Lazio. Nessuna offerta per Milinkovic' : La sua crescita è stata straordinaria in questi 3 anni alla Lazio: la società non lo ha messo sul mercato, ma è destinato a divenTare il più grande centrocampista del mondo, normale piaccia a tanti '.

Di Maio : impeachment di Mattarella per evitare reazione popoLazione : "Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna mettere in stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare ...

Governo - Di Maio : “Occorre impeachment Mattarella per evitare reazioni della popoLazione. Poi si torna al voto” : Quella più evocativa era l’unica senza virgolettato. Ma – dopo le indiscreazioni – a parlare direttamente di impeachment è arrivato Luigi Di Maio. Il capo politico del Movimento 5 stelle è intervenuto telefonicamente a Che tempo che fa per essere intervistato da Fabio Fazio e ha detto: “Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al Governo. Per questo dico che bisogna mettere in Stato di ...