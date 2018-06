Lazio | è fatta per il passaggio di Felipe Anderson al West Ham | pioggia di milioni per

Genoa - è fatta per il dopo Perin : arriva Marchetti dalla Lazio - i dettagli : Federico Marchetti sarà il nuovo portiere del Genoa dopo l’addio di Perin che è destinato ad approdare alla Juventus Il Genoa alle prese con un via vai in porta che cambierà le gerarchie tra i pali. Perin, come noto, è in procinto di approdare alla Juventus, ma il presidente Preziosi non si farà trovare impreparato ed ha già acquistato un valido sostituto per la prossima stagione. Si tratta, secondo quanto rivelato dal Corriere dello ...

Giro d’Italia - le riveLazioni di Froome : “non avevo mai fatto qualcosa del genere - serviva una follia e l’ho fatta” : Chris Froome ha parlato dopo la vittoria ottenuta nella diciannovesima tappa del Giro d’Italia, svelando i segreti di questo suo attacco E’ l’impresa più grande del ciclismo moderno: Chris Froome, l’emblema del ciclismo calcolato e computerizzato, dopo aver vinto 4 Tour de France e una Vuelta di Spagna grazie alla sua squadra che narcotizzava la corsa annientando tutti gli avversari, ha capito che il Giro d’Italia è un’altra cosa e che per ...

Inter qualificata in Champions League / Serie A - quarto posto : Lazio che disfatta - nerazzurri tra le grandi : Inter in Champions League, battuta la Lazio alla fine di una rocambolesca partita allo Stadio Olimpico di Roma terminata 2-3. I biancocelesti si dovranno accontentare dell'Europa League.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 23:41:00 GMT)

Disfatta Lazio - all’Olimpico vince l’Inter. Niente Champions : Novanta minuti che sanno di finale quelli che vedono la Lazio affrontare l’Inter tra le mura amiche dell’Olimpico, che oggi registra il tutto esaurito con ben. In palio c’è il quarto posto in classifica, ovvero l’ultimo per accedere alla Champions League. Due risultati a disposizione dei biancocelesti, il pareggio e la vittoria, uno solo quello […] L'articolo Disfatta Lazio, all’Olimpico vince l’Inter. ...

Berlusconi : la verticalizzazione del consenso fatta di emuLazione - speranza e invidia : Tutto scorre, tutto è flusso, tutto è indice e algoritmo in un universo de-simbolizzato e de-figurato che ritratta ciò che ha detto non ieri, ma poche ore fa, un "tecnocosmo", una "e-economia" dove ...

“Vieni a…”. Pamela Mastropietro - orrore senza fine. Nuove terribili riveLazioni sulle ultime ore delle 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata : Un’intercettazione choc che getta una luce ancora più nera sul caso si Pamela Mastropiettro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. A pronunciare la frase nel carcere di Ancona è Lucky Awelima mentre riferisce a Desmond Lucky una conversazione avuta con il connazionale Innocent Oseghale, principale accusato dell’omicidio. “Il 30 gennaio – dice – Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a ...

