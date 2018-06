Lavoro - in Italia cresce il gap tra Mezzogiorno e il resto del Paese : Primi risultati per il progetto "Misure del benessere equo e sostenibile dei territori", avviato dall'Istat per costruire un sistema di indicatori utili a soddisfare la domanda di informazione ...

'Volevano mandarmi via - oggi do Lavoro a 150 italiani' è l imprenditrice immigrata dell anno : ROMA - Marie Terese è partita senza valige, senza risparmi, con solo i figli piccoli in braccio. È fuggita dal Ruanda, ha attraversato un intero continente, ha dormito per mesi in un container ...

"Volevano mandarmi via - oggi do Lavoro a 150 italiani" : è l'imprenditrice immigrata dell'anno : Marie Terese Mukamitsindo fuggì dal Ruanda con i figli 22 anni fa, per finire in un container al freddo alle porte di Roma. Gestisce una cooperativa che ospita oltre 800 migranti. "La gente è impaurita, impoverita, ostile ai migranti. Un tempo era più accogliente. Quando mi è...

In Italia c'è la tassazione sul Lavoro più alta d'Europa : Quasi metà stipendio degli Italiani se ne va in tasse. Una cruda verità che rende l'Italia il Paese dell'Unione europea con la più alta tassazione sul...

Salvini a Macron e Delgado : Lavoro con tutti - ma prima italiani : Roma, 12 giu. , askanews, 'La Spagna ci vuole denunciare, la Francia dice che sono 'vomitevole'. Io voglio lavorare serenamente con tutti, ma con un principio: prima gli italiani'. Lo afferma in un ...

Lavoro In Italia - occupati a +147mila ma sono tutti a tempo determinato : L'Istat ha reso noti i dati relativi al mondo del Lavoro in Italia del primo trimestre del 2018. Rispetto al trimestre precedente non ci sono state variazioni, visto che il tasso di occupazione è rimasto invariato al 58,2%. Invece al primo trimestre dello scorso anno ci sono 147mila occupati in più nel nostro paese. Tuttavia, si tratta di un incremento generato dal forte aumento dei lavori a tempo determinato (+385 mila). Invece nel corso di ...

Coldiretti : anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del Lavoro di 108 milioni di bambini : Arrivano anche in Italia i prodotti ottenuti dallo sfruttamento del lavoro dei 108 milioni di bambini sfruttati nelle campagne, dal riso basmati del Vietnam all’aglio argentino fino alle rose africane. E’ quanto denuncia la Coldiretti in occasione della giornata mondiale contro lo sfruttamento del lavoro minorile. Secondo la Fao quasi la metà di tutto il lavoro minorile del mondo avviene in Africa con 72 milioni seguita dall’Asia con 62 ...

Fana vs Meli : “Italiani con anello al naso? Ce l’hanno anche i giornalisti che scrivevano di un milione di posti di Lavoro” : Scontro acceso a Coffee Break (La7) tra Marta Fana, ricercatrice in Economia, e la giornalista de Il Corriere della Sera, Maria Teresa Meli. Casus belli: le parole della firma del Corriere (“Gli italiani hanno l’anello al naso”). Fana osserva: “L’anello al naso ce l’hanno anche tutti quei giornalisti che ci hanno raccontato che c’era una ripresa economica e che c’erano un milione di posti di lavoro in più. Stiamo attenti quando facciamo ...

Lavoro - l’Italia è una Repubblica fondata sullo stage. Non lamentiamoci delle culle vuote : C’è una regola non scritta nell’Italia che lavoricchia: se ho una faccenda noiosa, ripetitiva, fine a se stessa, allora mi serve proprio uno stagista. E non che mi ci voglia molto per trovarlo tra tirocini post laurea, università ingolfate e alternanza scuola-Lavoro (forzato). Presentare un’offerta “lavorativa” è facile, basta ammiccare scrivendo di posizione nell’area web (che vuol dire copia e incolla), gestionale (“la sai usare una ...

Trump promuove solo l'Italia"Bene Conte - farà un gran Lavoro" Ma al G7 è rottura tra Usa e Ue : "Conte è un gran brava persona, gli italiani hanno fatto bene a sceglierlo. Farà un gran lavoro". Ma il G7 si conclude nel caos: gli Usa mandano all'aria l'accordo finale. Pesanti crepe nei rapporti con l'Ue Segui su affaritaliani.it

G7 - Conte : "L'Italia lavora per rimuovere le sanzioni ai russi". E Trump twitta : "Farà un gran Lavoro" : Il tweet di Donald Trump arriva quando il G7 in Canada sta ormai volgendo al termine. 'Ho appena incontrato il nuovo premier italiano Giuseppe Conte , una gran brava persona, lo accoglierò a ...

Lavoro : Di Maio - vertenze in tutta Italia - le affronteremo con umanità : Roma, 9 giu. (AdnKronos) – “Queste sono le crisi aziendali che mi hanno raccontato solo nella giornata di ieri”. Luigi Di Maio mostra un faldone, in diretta Fb, mentre in auto rientra a Roma dalla Puglia dopo la campagna per le amministrative. “Ci sono vertenze in tutta Italia, c’è tanta sofferenza in tutta Italia di persone che rischiano di perdere il posto di Lavoro e che hanno paura. Questo malloppo è quello che ...

Amazon Italia sfora le quote interinali - Ispettorato del Lavoro : Assuma 1.300 persone : Teleborsa, - Buone notizie per gli oltre 1.300 lavoratori interinali della filiale Italiana di Amazon che potranno chiedere l'assunzione a tempo indeterminato. Lo ha deciso l'Ispettorato del lavoro al ...