Lavoro | Cisl | a Treviso occupazione tornata a livelli pre crisi 3

Lavoro : Cisl - a Treviso occupazione tornata a livelli pre crisi (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Sono dati - sottolinea il segretario Cisl Gianni Pasian - che documentano una crescita economica reale e accompagnata da una ripresa occupazionale sospinta anche dai Bonus assunzioni previsti dalla Legge di Bilancio 2018, che prevede uno sgravio contributivo del 50% per

Amazon : Sbarra (Cisl) - Ispettorato Lavoro apre fase nuova in tutela Lavoro : Roma, 8 giu. (AdnKronos) – “E’ una decisione importante che apre indubbiamente una fase nuova di maggiori tutele per i lavoratori nel settore della new economy e della logistica la notifica dell’Ispettorato del lavoro ad Amazon che avendo sforato le quote per l’utilizzo di lavoratori somministrati dovrà assumere 1.300 lavoratori che ora potranno chiedere la stabilizzazione dal primo giorno del loro utilizzo”. ...

Governo : Cisl Veneto - urge esecutivo che tuteli crescita economica e Lavoro : Venezia, 28 mag. (AdnKronos) - "L'Italia ed il Veneto hanno bisogno di un Governo che garantisca nell'immediato un quadro di politica economica in grado di tutelare la ripresa in atto sia a livello economico che occupazionale. Ogni debolezza e tentennamento rischia di essere pagato caro, specie dai

Banche - First Cisl : in 8 anni persi 44mila posti di Lavoro : Milano, 26 mag. , askanews, In otto anni sono andati persi 44mila posti di lavoro, con gli occupati scesi a 286.000 a causa della mancata riforma del sistema bancario. La denuncia arriva dal ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul Lavoro - sabato manifestazione a Padova : Venezia, 24 mag. (AdnKronos) – basta con i morti sul lavoro. Cgil, Cisl e Uil del Veneto manifesteranno sabato 26 a Padova per la sicurezza e la tutela della salute. Concentramento in Piazzale della Stazione alle ore 9.00 da dove partirà il corteo alle ore 9.30 con arrivo in Piazza Garibaldi dove si terranno i comizi dei Segretari generali di Cgil Cisl Uil del Veneto, Christian Ferrari, Gianfranco Refosco, Gerardo Colamarco. Accanto a ...

Infortuni : Cgil - Cisl e Uil Veneto - basta morti sul Lavoro - sabato manifestazione a Padova (2) : (AdnKronos) – Rispetto all’ultima rilevazione effettuata venerdì scorso è ulteriormente cresciuto il numero delle vittime sul lavoro in Veneto che, con 33 eventi mortali, si attesta di gran lunga coma la prima regione italiana per morti sul lavoro. E Treviso, con 10 morti, è la provincia più colpita d’Italia.L’elenco lo fa l’Osservatorio Indipendente di Bologna che monitora le morti che avvengono solo ...

Camusso : 'Al Lavoro con Cisl e Uil per sciopero generale su sicurezza' : lavoro, oltre 28.000 le offerte per l'estate L'economia torna a crescere , anche al Sud, ma la 'fuga' all'estero triplica. E l'Italia invecchia Oltre allo sciopero bisogna costruire una piattaforma sulla sicurezza Camusso sottolinea poi che ...

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su caporalato e agisca : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Abbiamo riscontrato condizioni disumane e di profondo degrado abitativo. Sono quelle in cui vivono decine di migranti per essere arruolati ogni giorno come manodopera illegale, una situazione nota e non certo l’unica in Italia. Siamo ancora più convinti dell’utilità della legge contro il caporalato: una svolta sulla sua completa applicazione, potrebbe ridurre drasticamente il fenomeno, e ...

Lavoro : Fai Cisl - politica ascolti istanze sindacati su caporalato e agisca (2) : (AdnKronos) – Per Rota, “c’è un urgente bisogno che il prossimo governo agisca, con i diversi ministeri competenti, affinché possa attivarsi la Cabina di Regia, prevista dalla Legge 199 per promuovere la stipula di convenzioni e misurare la coerenza dei comportamenti aziendali rispetto alla produzione agricola del territorio, nonché per relazionare ogni anno alle Camere con uno specifico monitoraggio. Si tratta di uno strumento ...

