L’Argentina dirà «sì» all’aborto?

vanityfair

(Di giovedì 14 giugno 2018) Il Paese in cui è nato Papa Francesco si sta preparando ad accogliere (forse) il diritto all’aborto. In queste ore la camera dei deputati dovrà decidere se approvare o meno la legge che introdurrebbe il diritto di interruzione volontaria della gravidanza in Argentina. Dopo la cattolicissima Irlanda, anche quella argentina sarebbe una svolta storica. Una rivoluzione per i diritti di tutte le donne del Paese, fortemente guidato dal volere della Chiesa cattolica. Ad oggi in Argentina l’interruzione volontaria o indotta della gravidanza è illegale ed è punita con il carcere. La possibilità di abortire è concessa solo alle donne vittime di stupro o a quelle la cui vita è seriamente messa in pericolo dalla gravidanza. La nuova legge consentirebbe alle donne che lo desiderano di interrompere la gravidanza, legalmente e in maniera gratuita, entro la quattordicesima settimana di ...