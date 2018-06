L' Aquila | Internazionali di Tennis | domani il taglio del nastro

GRANDE TENNIS A L'Aquila : SOLD OUT PRIMA SERATA AL CIRCOLO - CON TAPPA AVVICINAMENTO AGLI INTERNAZIONALI : ... cene, aperitivi, musica dal vivo, spettacoli e divertimento per tutti. 'C'è GRANDE attesa per l'evento più importante mai organizzato al CIRCOLO TENNIS della nostra città, ci aspettiamo grandi ...