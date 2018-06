L' Aquarius cambia rotta Le parole di Mogherini

Odissea Aquarius - la nave di migranti cambia rotta e ora si dirige verso la Sardegna : La decisione a causa del maltempo, Sos Mediterranee: «Le persone a bordo sono esauste, scioccate e con il mal di mare». Salvini: «Problemi loro»

Aquarius - disgelo Italia-Francia : Macron telefona a Conte - confermato l’incontro. Premier : ‘Caso chiuso - cambiamo Dublino’ : “Il caso è chiuso, ora cambiamo Dublino”. Prima la telefonata nella notte, poi la conferma: il Premier italiano Giuseppe Conte domani, venerdì 15, sarà a Parigi per un pranzo di lavoro con Emmanuel Macron a cui seguirà una conferenza stampa. Dal presidente francese è arrivato l’atteso segnale di un passo indietro: mercoledì in tarda serata ha alzato la cornetta e chiamato Roma. Tanto è bastato per confermare il bilaterale in ...

Aquarius in difficoltà - costretta a cambiare rotta : il viaggio dei migranti verso Valencia è un'odissea : Onde di tre metri e vento a 35 nodi: a bordo vomitano da ore. La nave umanitaria cerca acque più tranquille, ma non arriverà prima di sabato sera o domenica a destinazione, dopo il no dell'Italia allo sbarco. I volontari: "Si sta giocando con le vite di 629 persone"