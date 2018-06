Lanzalone | mr Wolf del Movimento

Stadio Roma - chi è Luca Lanzalone : il Mr Wolf del M5s che risolveva problemi adesso è finito agli arresti domiciliari : Luca Parnasi nelle intercettazioni lo ha soprannominato “Mr Wolf”, come il personaggio di Pulp Fiction. Quello interpretato da Harvey Keitel, che arrivava sulla scena di una carneficina e diceva senza scomporsi: “Sono Wolf, risolvo problemi”. Mai soprannome fu più azzeccato per Luca Lanzalone, l’avvocato ‘problem solver’ classe 1969 caro a Davide Casaleggio, in grado nel giro di un paio d’anni di rimettere sul binario giusto le problematiche ...