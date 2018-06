L’annuncio della Bce | dal 2019 stop al quantitative easing  Quantitative easing | cos’è

L’annuncio della Bce : dal 2019 stop al quantitative easing : Dopo la fine di settembre, «il passo mensile degli acquisti netti di titoli sarà ridotto a 15 miliardi di euro fino alla fine di dicembre 2018» e quindi avrà termine

Bce vicina alL’annuncio della fine del Qe. E l’Euribor comincia a salire : Il mercato conta i giorni e scommette sul grande annuncio sulla fine del QE della Banca centrale europea, annuncio atteso già il 14 giugno a Riga o il 26 luglio a Francoforte. La fine del piano di acquisto di titoli rende la politica monetaria meno accomodante ed è l’inizio della “stretta” che sarà seguita da un primo rialzo dei tassi previsto nella seconda metà del 2019...

Ufficiale Claudio Baglioni a Sanremo 2019 - il bis dopo un’edizione da record : L’annuncio della Rai : Claudio Baglioni a Sanremo 2019 sarà Direttore Artistico: il cantante e conduttore dell'ultimo Festival della Canzone ha accettato l'incarico di direttore artistico anche per la prossima edizione della kermesse sanremese. dopo alcune settimane di indiscrezioni e trattative, è finalmente Ufficiale: Claudio Baglioni a Sanremo 2019 ricoprirà nuovamente il ruolo di direttore artistico, nella cura e selezione della rosa di artisti che andranno a ...

“Finalmente!”. Giorgio Mastrota e Natalia Estrada : L’annuncio su Instagram. Una gioia immensa per la storica ‘coppia’ della televisione italiana : Non ha mai amato i riflettori e per questo è praticamente sconosciuta al grande pubblico. Ma di lei si parla tanto in questi giorni. Natalia Mastrota, 22 anni, figlia di Giorgio e Natalia Estrada, è diventata mamma. Il lieto annuncio è arrivato direttamente dalla pagina social del neononno 54enne che su Instagram ha postato la foto del nipotino coperto dall’ormai immancabile ‘pollicione’ e taggato la figlia 22enne e il suo compagno Daniel ...

Lutto nel mondo della musica : ha creato ritmi fantastici e vissuto una grande vita. L’annuncio della figlia : Le sue sono state note inconfondibili. Una carriera luminosa trascorsa al fianco dei più grandi in assoluto, ma non ha mai vissuto neanche un giorno all’ombra di nessun big. Grazie al suo incredibile talento si è aggiudicato persino un Grammy Award (l’ambito Oscar della musica) e la sua carriera è stata brillante, anche in qualità di talent scout. Se ne è andato all’età di 65 anni il chitarrista di Miles Davis, nonché ...

Szczesny sarà papà - L’annuncio social del portiere della Juventus e della sua dolce moglie [FOTO] : 1/6 ...

“Elena Morali è di nuovo single”. L’annuncio a sorpresa : il perché della rottura con Scintilla : Galeotta fu l’Isola dei Famosi, delizia di ogni vip che vi partecipa alla caccia di nuovi amori e croce di chi invece, già fidanzato o sposato, si trova costretto a fare i conti con le tentazioni nascoste dietro ogni palma. Non è una novità che alle volte i reality show mettano a dura prova, e alle volte distruggano, anche le più solide delle coppie. Così è stato, purtroppo, anche per Elena Morali e il suo Scintilla, vero nome di ...

Outlander rinnovata per una 5ª e 6ª stagione : L’annuncio di Starz insieme alle prime foto ufficiali della 4ª stagione : Gli amanti dei period dramas e della Scozia potranno facilmente gioire per questo: Starz ha annunciato il rinnovo di Outlander per altre due stagioni, vale a dire una quinta e una sesta stagione. La notizia ricorda quanto già fatto con l'emittente via cavo americana in occasione della terza e della quarta stagione della serie, ordinate entrambe nel 2016. L'annuncio arriva dal profilo ufficiale di Twitter di Starz: "Non potevamo aspettare più ...

Le regole del delitto perfetto 5 ci sarà? L’annuncio sul futuro della serie ABC è imminente : La conferma sul futuro de Le regole del delitto perfetto 5 tarda ad arrivare: a differenza di altre serie ABC, come Grey's Anatomy prodotta dalla stessa società, la ShondaLand di Shonda Rhimes, per How To Get Away With Murder il rinnovo non è ancora arrivato nonostante siano passati quasi due mesi dalla messa in onda del finale di stagione negli Stati Uniti. Gli ascolti della quarta stagione non sono stati esaltanti, come d'altronde quelli ...

“È morto”. Con la sua arte incantava. Se ne è andato dopo una lunga malattia - con discrezione e lontano dai riflettori. L’annuncio della adorata moglie : “Con te se ne va un pezzo di storia” : Con la sua arte ha incantato il mondo intero. Il suo nome è legato a una delle riviste americane più lette al mondo e nel corso del tempo si è fatto conoscere per le sue geniali trovate, ma soprattutto per avere inventato il coniglietto più famoso del mondo, quello di Playboy. All’età di 93 uno se ne è andato dei più noti illustratori al mondo. Si è spento Arthur “Art” Paul, grafico e art director del magazine fondato da Hugh Hefner e ...

“Ecco come è morto Avicii”. L’annuncio choc dei familiari del dj campione di incassi : “Il nostro ragazzo se n’è andato così…”. Sconcerto nel mondo della musica : È stato uno dei deejay e produttori più amati e seguiti del mondo. Con la sua scomparsa il mondo ha perso un genio visionario, una grande mente dedita alla musica elettronica e all’house digitale capace di far ballare milioni (forse miliardi) di individui in tutto il globo. Parliamo naturalmente di Avicii, all’anagrafe svedese Tim Bergling, morto in circostanze misteriose il 20 aprile scorso a Muscat, in Oman, a due passi dagli Emirati ...

Mondiali Russia 2018 - L’annuncio della Svezia su Ibrahimovic! : Mondiali Russia 2018, LA DECISIONE DI IBRAHIMOVIC – Ibrahimovic non prenderà parte ai prossimi Mondiali in Russia, l’ufficialità è arrivata direttamente dalla Svezia attraverso un comunicato ufficiale: “Zlatan Ibrahimovic non ha cambiato la sua decisione. Il più grande giocatore della Svezia non giocherà la prossima Coppa del Mondo”. Il direttore sportivo della Federcalcio svedese Lars Richt è entrato nel dettaglio della ...

Bufera sul raduno di Laura Pausini - fan scontenti dopo L’annuncio della data scomparso dai social : Il raduno di Laura Pausini finisce nel caos. dopo l'annuncio dell'incontro speciale con gli iscritti al fan club, sembra che i seguaci dell'artista di Solarolo non abbiano gradito la scelta di organizzare in un giorno infrasettimanale, con un evento fissato al Pala Arrex di Jesolo. Le lamentele si sono sprecate, tra chi non potrà partecipare per lavoro o per altri motivi personali, talvolta accompagnate da richieste e pretese assurde ...