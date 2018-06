La tavola periodica è infinita?

Quanto ancora potremo allungare la tavola periodica? : (foto: Alfred Pasieka/Science Photo Library/Getty Images. La tavola periodica) 113, 115, 117 e 118. No, non stiamo dando i numeri: sono i più nuovi e pesanti elementi chimici, sintetizzati in laboratorio e inseriti soltanto nel 2016 nella tavola periodica, la vasta griglia che include e classifica tutti gli elementi esistenti. Questa tavola compirà 150 anni nel 2019, che è stato nominato International Year of the Periodic Table of Chemical ...