La Società italiana pediatria promuove pseudo-trattamenti per l’autismo? : (Foto: Tom Ervin/Getty Images) Questa settimana al centro Angelicum di Roma si sta svolgendo il 74esimo congresso della Società italiana di pediatria (Sip). L’evento dura cinque giorni con un programma fitto di appuntamenti. Tra i tanti incontri previsti, però, ce n’è uno che sta facendo discutere: oggi, 14 giugno, è in calendario dalle 15 alle 16 nell’aula numero 6 una sessione dal titolo Diagnosi precoce di autismo, ruolo del ...

Vox Populi : Rai3 racconta in access l’evoluzione della Società italiana : Vox Pupuli, Rai3 Come eravamo. E come siamo. Ormai a fine stagione, Rai3 lancia un nuovo appuntamento nel proprio access prime time: un docu-reality con l’obiettivo di raccontare i cambiamenti avvenuti nella società italiana negli ultimi quarant’anni. Usi, costumi, abitudini, vizi e virtù. Vox Pupuli è il titolo del programma che debutterà lunedì 18 giugno alle ore 20.30, per cinquanta puntate da 20 minuti ciascuna, dal lunedì al ...

Così i Big Data stanno cambiando la Società italiana. L'indagine delle Autorità garanti : Dopo questo lasso di tempo, oggi sono stati presentati a Roma i primi risultati di questo report, nato dalle testimonianze date in audizione da alcuni dei protagonisti dell'economia digitale, i ...

Al via il primo congresso regionale della Calabria promosso dalla Società italiana della Riproduzione Umana (SIRU) : Continua a tappe serrate il cammino della Società Italiana della Riproduzione Umana (SIRU) che, dopo il congresso nazionale dello scorso dicembre, sta lavorando intensamente attraverso i comitati istituiti nelle varie Regioni. Dopo i congressi regionali di Sicilia e Veneto, è ora la volta della Calabria. Giovedì 31 maggio (a partire dalle ore 13) e venerdì 1 giugno (fino alle 14), presso la Sala dei Convegni dell?’Ordine Provinciale dei ...

Borsa Italiana - ExraMOT PRO raggiunge le 200 Società quotate : ... ha affermato: "Crediamo che questo nuovo debutto su ExtraMOT PRO rappresenti un importante traguardo confermando così il ruolo dei mercati dei capitali come strumento di sostegno all'economia reale. ...

Società italiana medicina estetica promuove sigarette senza fumo : Chefumo faccia male è risaputo, bisogna cercare delle leve giuste eprovarci".Bisognerebbe, ad esempio, puntare sul mondo femminile e suun'altra evidenza scientifica, cioè che tra i fumatori le ...

Safe Water 2018-020 : il progetto della Società italiana di Medicina Ambientale per un uso consapevole del : In Italia disponiamo di circa 7.841 corpi idrici superficiali, 534 grandi invasi e oltre 8.000 piccoli invasi con un consumo che è cresciuto del 600% dal secolo scorso: condizione che mette a rischio gli approvvigionamenti al verificarsi di eventi siccitosi. Ma alle criticità legate agli aspetti quantitativi si associano anche quelle qualitative a seguito di minacce naturali e soprattutto antropiche dovute prioritariamente ai settori produttivi ...

Allarme creme solari / La Società italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla Vitamina D : allarme creme solari, la Società Italiana di Medicina Estetica sui problemi legati alla Vitamina D mette in guardia dall'uso di alcune di queste che possono causare seri problemi.(Pubblicato il Mon, 21 May 2018 22:31:00 GMT)

Audio e testo di Italiana di J-Ax e Fedez - un ritratto della Società moderna tra punti di forza e difetti : Italiana di J-Ax e Fedez è il nuovo singolo in radio dal 4 maggio e disponibile nei digital store e sulla piattaforme streaming. Si tratta dell'ultimo brano insieme per i due rapper, che con Italiana chiudono il sodalizio artistico che li ha portati a dominare le classifiche di vendita italiane degli ultimi anni. Il nuovo singolo Italiana di J-Ax e Fedez disegna un ritratto verosimile dell'Italia di oggi, tra punti di forza e debolezze del ...

Governo : Orlando - 3 punti Pd no apertura a M5S ma a Società italiana : Roma, 17 apr. (AdnKronos) – “Se i tre punti del Pd appena comunicati da Martina rappresentano un’apertura ai Cinquestelle? No, è un’apertura alla società italiana, è un’apertura soprattutto a quelli che non ci hanno votato, assumendo ancora di più il tema delle diseguaglianze”. Lo ha detto Andrea Orlando a Un Giorno da Pecora su Radio Uno. L'articolo Governo: Orlando, 3 punti Pd no apertura a M5S ma a società ...

LA SVOLTA ITALIANA NELLA Società LIQUIDA : Ci sono tragicamente, i finti demagoghi del mondo della politica che, strumentalizzano le diversità di posizione, arricchendo di crescenti difficoltà il già difficile cammino della nostra democrazia, ...

“Autostrade deve rimuovere tutti i tutor”. Sentenza choc per la Società che gestisce l’intera rete italiana. La magistratura ha deciso - la replica non si è fatta attendere. Intanto in rete esultano gli automobilisti. Cosa c’è dietro : A una notizia così non si dovrebbe esultare, ma è di fatto quello che sta accadendo in rete. Premesso che la sicurezza stradale è fondamentale e va fatto di tutto per promuoverla, ecco arrivare una strana novità per tutti gli automobilisti. Autostrade per l’Italia deve rimuovere tutti i “Tutor”, il sistema di rilevamento della velocità. E quando diciamo “tutti”, intendiamo proprio tutti quelli esistenti sulla ...