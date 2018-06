La rugiada esaudisce i desideri a Parma

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Laviene di notte, portae scaccia via il male. La tradizione della notte di San Giovanni, il 23 giugno 2018, è magica per gli abitanti die della sua provincia. Ci si incontra per gustare i tipici tortelli di erbetta (un primo piatto a base di pasta fresca ripiena di ricotta e bietole verdi, condito con burro fuso e Parmigiano-Reggiano), e in attesa dell’arrivo dellae del suo “potere curativo”, si parte per navigare su un tratto del fiume Po a bordo della famosa Motonave Stradivari. Sulla terrazza panoramica del battello si assapora la cucina casalinga, mentre uno spettacolo pirotecnico infiamma il cielo di scintille e colori, a ritmo di musica. L’imbarco è alle ore 20.30 ed il rientro è previsto alle 24.30 al porto fluviale di Borretto (RE). Il prezzo a persona, cena compresa, è di 65 euro, per bambini di 35 euro (info@navigazionefiumepo.it). Per la ...